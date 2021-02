Coronavirus en Colombie : la vaccination débutera le 20 février

publié le 30/01/2021 à 04:40

La campagne de vaccination contre le coronavirus démarrera le 20 février en Colombie, a annoncé le président Ivan Duque ce vendredi 29 janvier. "Notre idée est de terminer ce premier trimestre en garantissant qu'au moins un million de Colombiens reçoivent le vaccin", a déclaré le président colombien dans son allocution télévisée quotidienne.

Cette annonce fait suite aux critiques de l'opposition et de plusieurs organisations de médecins qui pointaient du doigt le "retard" du processus de vaccination en Colombie ainsi que son manque de transparence, que le gouvernement attribue aux clauses de confidentialité signées avec les laboratoires pharmaceutiques.

En Amérique latine, l'Argentine, le Brésil, le Chili, le Costa Rica, le Mexique et le Panama ont déjà débuté les vaccinations. De son côté, la Colombie recense plus de deux millions de cas confirmés et déplore plus de 53.200 morts, pour quelque 50 millions d'habitants. Le pays est actuellement confronté à une deuxième vague qui menace de submerger les hôpitaux.

Objectif : vacciner 35 millions de Colombiens

En outre, le président Ivan Duque a également annoncé des accords avec les laboratoires Moderna et SinoVac pour l'acquisition de 12 millions de doses supplémentaires. Au total, 35 millions de Colombiens devraient pouvoir être vaccinés.

Le gouvernement avait précédemment acquis des vaccins auprès des laboratoires Pfizer, Janssen et AstraZeneca, ainsi que via le dispositif Covax de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en faveur des pays les plus pauvres. En Colombie, le premier cas de coronavirus avait été détecté le 6 mars 2020. Trois semaines plus tard, un confinement général avait été décrété.

Toutefois, le pays étant confronté à une récession économique, le gouvernement avait assoupli le confinement pour certains secteurs d'activité avant d'entièrement le lever le 1er septembre. L'interdiction des événements de masse reste néanmoins maintenue, comme la fermeture des frontières terrestres et fluviales et le port du masque obligatoire dans l'espace public.