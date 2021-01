Coronavirus en Israël : la vaccination porte-t-elle ses fruits ?

publié le 28/01/2021 à 13:30

Sur le front de la Covid-19, un pays est en train progressivement de retrouver le sourire. Il s'agit d'Israël, puisque la campagne de vaccination qui a commencé là-bas très tôt, dès le 20 décembre, est en train, si l'on en croit les tout derniers chiffres, de porter ses fruits.



Dans ce centre de vaccination de la banlieue de Tel-Aviv, Moshé vient recevoir la deuxième injection du vaccin contre le coronavirus. Le bout du tunnel, selon lui : "Je ne travaillais plus parce que j'ai des antécédents médicaux et je ne voulais pas prendre le risque d'attraper le virus. Maintenant, avec la deuxième dose, je vais pouvoir retourner travailler en étant sûr qu'il ne m'arrivera rien".

Les premières études sur l'efficacité du vaccin incite à l'optimisme. En Israël, où la grande majorité des seniors ont été vaccinés, les hospitalisations des plus de 60 ans ont chuté de 60%, et les personnes ayant reçu les deux injections semblent immunisées à plus de 99%, selon le professeur Arnon Afek, de l'hôpital Seiba, près de Tel-Aviv.

"C'est très impressionnant, cela nous encourage énormément", assure-t-il. "Cela nous conforte dans l'idée que nous réussirons à faire chuter le niveau des contaminations grâce à au vaccin". Alors que la campagne de vaccination se poursuit pour toute la population, même les adolescents, l'épidémie continue de faire des ravages en Israël. Le variant anglais serait à l'origine de la plupart des nouvelles contaminations.