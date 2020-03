Coronavirus : l'Algérie va suspendre toutes les liaisons avec la France

publié le 16/03/2020 à 00:58

Un pays de plus va fermer ses portes aux voyageurs venant de France, et pas n'importe lequel. Ainsi, l'Algérie a indiqué dimanche 15 mars qu'elle va suspendre les liaisons aériennes et maritimes avec la France, où vivent des centaines de milliers de ressortissants et de binationaux, pour cause d'épidémie de coronavirus et ce dès mardi.

Le Premier ministre Abdelazizi Djerad a indiqué que la mesure entrerait en vigueur mardi, "après concertation avec son homologue français Édouard Philippe", relaie un communiqué. Il a été demandé au ministre des Transports algérien de "procéder à la suspension temporaire, à compter du 17 mars 2020, de toutes les dessertes de voyageurs aériennes et maritimes entre l'Algérie et la France".

Cette "suspension exceptionnelle" sera accompagnée par un dispositif de rapatriement des citoyens voyageant actuellement en Algérie et en France, ajoute le texte.