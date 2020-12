Coronavirus : comment protéger nos proches pendant les fêtes ?

publié le 07/12/2020 à 13:08

Comment organiser les fêtes et protéger nos proches ? Faut-il se faire tester avant de retrouver sa famille ? Autant de questions pour la Haute Autorité de Santé à l'approche des fêtes. Tout d'abord, l'institution déconseille fortement de recourir à des tests antigéniques pour des examens individuels. Le risque : un cas sur deux serait faussement positif. Et comme le rappelle le président du syndicat des laboratoires, un test sur deux faussement négatif passerait entre les mailles du filet.

Les tests PCR beaucoup plus fiables ne sont pas non plus recommandés : si vous vous faites tester le mauvais jour par rapport à l’incubation du virus, le test sera négatif puisque la charge virale sera trop faible pour être détectée. Par ailleurs, le dépistage ne protège pas de la contamination et ne protège pas les autres, il informe seulement à un instant T.

La seule situation où la HAS recommande le test, c’est lorsque vous avez partagé un repas sans masque quelques jours avant les vacances de Noël : le test PCR est ainsi justifié sept jours après l’évènement.

Respecter les gestes barrières

Sinon, il est conseillé de se reconfiner strictement une semaine avant de partir pour limiter les risques de contamination et de transmission. Par ailleurs, les médecins conseillent de porter le masque à l’intérieur et de se laver les mains le plus régulièrement possible, surtout avant de déballer les cadeaux.

Pour rappel, la jauge conseillée est de six convives à table. Elle a été imposée en prévention d'une troisième vague afin de limiter les contacts pendant les périodes de fêtes et de réunions.

Sur le site covidtracker.fr, vous pouvez indiquer votre département et le nombre de personnes invitées et le site donne le résultat du risque. Par exemple, si tous les Français respectent cette règle des six, les fêtes engendreraient quand même 600.000 cas contacts. Avec une jauge fixée à 20, il y aurait 2,5 millions de cas contacts.