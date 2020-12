publié le 07/12/2020 à 11:02

La très jeune association MaMaMa a été fondée il y a six mois par quatre amis bénévoles de l'AP-HP et de la Croix-Rouge. Son objectif : aider les mères à nourrir leurs enfants et à les habiller. Cette association unique intervient ainsi dans un angle mort de l’aide humanitaire en distribuant d’urgence des colis pour les bébés et leur mère.

Dans une zone industrielle de Saint-Denis, à l’abri des regards, un immense hangar fait guise de salon pour accueillir les familles. "On a même fait une bibliothèque ! Contrairement à des lieux de distribution alimentaire, ici, ça ressemble plus à un salon", explique l’une des cofondatrices. "On a des jouets, des livres, des peluches : les familles peuvent venir et parler" pendant les créneaux fixés par l’association, ajoute-t-elle.

Une femme qui vient récupérer un colis explique que sa situation est "critique" à cause de l’épidémie de coronavirus et la crise économique qu’elle a provoquée. "On n’a pas beaucoup de travail et un loyer de plus de 600 euros, on n’arrive pas à payer : mon bébé vient de naître et les couches sont très chères", détaille la jeune femme.

La demande ne cesse d'augmenter

Lits, poussettes, couches, alimentation… Cette jeune association a distribué près de 5.000 colis d’urgence à des mères et les besoins ne cessent d’augmenter. Les colis sont confectionnés par une trentaine de bénévoles. L’immense entrepôt ressemble à une ruche : une fourmilière où Magalie, l’une des cofondatrices, et les bénévoles s’activent chaque jour de la semaine.

"On a des dons mais on est aussi obligé d'acheter pour qu’un enfant de 24 mois par exemple ait tout ce dont il a besoin", explique Magalie. L’objectif, "c’est aussi de montrer que ce n'est pas parce qu’on est dans le besoin qu’on ne peut pas être coquette", ajoute une bénévole. "Le plus chouette, c’est quand on distribue des t-shirts à paillettes aux petites filles", ajoute-t-elle.

D’un confinement à l’autre, l’association a enregistré cinq fois plus de demandes : "On n’arrive plus à répondre aux demandes parce qu’on n’a plus de produits". Mais MaMaMa est encore trop jeune pour recevoir des financements de l’État. Seule solution pour continuer à aider ces bébés : les dons.