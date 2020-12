Coronavirus : PCR, antigéniques, salivaires... Ce qui va changer pour les tests

publié le 30/11/2020 à 18:27

La Haute-Autorité de Santé a mis à jour ce samedi 28 novembre ses recommandations pour les tests non-PCR. Les tests PCR, très fiables mais dont les résultats peuvent être longs à obtenir, restent à privilégier dans tous les cas. Mais les tests antigéniques et les tests salivaires voient leur utilisation élargie.

Ainsi, les tests salivaires "intégrés" sont recommandés pour les patients symptomatiques, alors qu'ils n'étaient pour l'instant pas recommandés. S'ils sont moins fiables que les tests PCR, le résultat est plus rapide, et les résultats sont satisfaisants quand les patients ont des symptômes. Sont dit "intégrés" les tests pour lesquels " le traitement du prélèvement et l’analyse se font au sein d’un même automate, en une action et par un seul opérateur."



Les tests salivaires "non-intégrés" ne "peuvent être intégrés inclus dans la stratégie de dépistage et de diagnostic" en raison de leur faible fiabilité. Ils étaient recommandés jusqu'ici dans les cas où un prélèvement dans le nez était impossible.

Enfin, la HAS recommande d'élargir l'utilisation des tests antigéniques aux cas-contact alors qu'ils ne sont utilisés pour l'instant que pour les cas symptomatiques. Depuis le précédent avis, de nouvelles études "sont rassurantes quant à la capacité des tests antigéniques à diagnostiquer efficacement les personnes contact", indique le communiqué.