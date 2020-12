publié le 07/12/2020 à 07:03

Plus que 17 jours avant le réveillon de Noël, et les Français commencent déjà à s'organiser pour cette occasion. Afin d'éviter un scénario catastrophe comme aux États-Unis, qui comptent un million de nouveaux cas seulement 5 jours après avoir fêté Thanksgiving, les gestes barrières seront indispensables à cette occasion.

Le gouvernement n'a pas souhaité imposer de limitations concernant le 24 décembre, seulement une recommandation de six personnes adultes à table. La présidente de l’Association française de la pédiatrie ambulatoire, Fabienne Kochert, se dit du même avis : elle est "favorable à ne pas fixer des règles trop rigides, mais il faut que les gens soient responsables".

"Si les ados partagent le repas de Noël avec les grands-parents, il faut qu'il y ait de l'espace, que la pièce soit assez grande", conseille fortement la pédiatre au micro de RTL Matin. "Les ados, pourquoi ne pas les faire manger dans une autre pièce ou au moins sur une autre table. Ce qui est sûr, c'est que plus on approche de l'âge adulte, plus l'adolescent va être contagieux", conclut Fabienne Kochert.