Coronavirus : pourquoi l'annonce du Pr. Raoult est à prendre avec des pincettes

publié le 15/04/2020 à 17:50

Le professeur Raoult est une nouvelle fois au centre d'une polémique. L'infectiologue, qui a suscité la controverse avec son essai clinique associant l'hydrochloroquine, dérivé de la chloroquine, et un antibiotique pulmonaire appelé azithromycine pour traiter les personnes atteintes de coronavirus, assure désormais que "l'épidémie est en train de disparaître".

Dans une vidéo publiée ce mardi 14 avril, le professeur Raoult l'affirme : "Pour nous, l'épidémie est en train de disparaître progressivement". "Au maximum, au pic, on a eu jusqu'à 368 cas par jour, et là, actuellement, on est plutôt à 60-80 par jour, explique le médecin. Il y a une diminution très significative du nombre de cas détectés. Donc il est possible que l'épidémie disparaisse au printemps", explique le directeur de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection de Marseille.

S'il est vrai qu'il y a moins de cas dans le sud du pays, Philippe de Mester, directeur de l'Agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a très vite tenu à nier et relativiser cette information sur France Bleu. "Il est tout à fait prématuré de pouvoir faire des pronostics sur la fin de l'épidémie, estime-t-il. Nous n'en savons rien malheureusement. Nous enregistrons, c'est vrai, depuis quelques jours une diminution de la progression de l'épidémie, pas du tout une régression."

Il annonçait déjà la "fin de partie" contre le Covid-19 fin février

Il y a 11.000 cas positifs à ce jour en région PACA, 3.000 de plus qu'il y a une semaine. Le virus est loin d'avoir disparu et le nombre de personnes hospitalisées continue d'augmenter en France. "Il n'y a jamais eu autant de malades Covid hospitalisés", a assuré Jérôme Salomon ce mardi 14 avril au soir.

Fin février déjà, le professeur Raoult annonçait "la fin de partie contre le coronavirus", saluant les résultats d'une étude chinoise et parlant du coronavirus comme "l'infection respiratoire la plus facile à traiter". Un mois et demi plus tard, les faits ne semblent pas lui donner raison avec plus de 15.000 décès en France.

Le coronavirus ne disparaîtra pas du jour au lendemain

Qui plus est, selon une étude publiée ce mardi 14 avril par des chercheurs de Harvard, il est quasi-sûr que le nouveau coronavirus ne va pas disparaître du jour au lendemain après la première vague que nous subissons actuellement. Il est improbable, selon eux, que l'immunité collective de la population, c'est-à-dire le niveau à partir duquel il n'y aura plus assez de gens susceptibles d'être contaminés pour que le virus continue à circuler, soit assez forte et assez durable pour que le coronavirus disparaisse à la fin de la première vague que nous traversons en ce moment.

On ignore encore si les gens contaminés développeront une immunité courte ou longue. Pour des virus cousins, comme ceux du rhume, l'immunité s'érode au bout d'un an. Pour le Sras, elle est longue. Les chercheurs préconisent ainsi des périodes intermittentes de distanciation sociale en alternant confinement et ouverture.

La météo ne va pas suffire à enrayer la pandémie

D'autre part, concernant l'impact du printemps et de la chaleur à venir sur la survie du virus, les coronavirus étant des virus des voies respiratoires, le Covid-19 est considéré, au même titre que la grippe, comme "météo-sensible". Des études sont en cours pour déterminer dans quelle mesure l'arrivée de l'été pourrait nous aider à freiner l'épidémie. Toutefois, selon le météorologue Régis Crepet qui l'explique sur la Chaîne Météo, "il y a tellement de paramètres à prendre en compte que "la météo à elle seule ne va pas suffire" à enrayer la pandémie.



Malgré tout, selon le spécialiste, il existe plusieurs données qui nous laissent penser que le climat de l'été sera bénéfique. Pour commencer, tous les virus sont sensibles aux rayonnements solaires, les UV, qui sont de plus en plus forts à l'approche de l'été. Mohammad Sajadi, virologue à l’université du Maryland, explique dans Science et Vie, qu'"en ce qui concerne les infections respiratoires, les derniers travaux montrent qu’elles sont clairement favorisées dans des conditions de froid sec".



"Les aérosols contaminés restent plus longtemps dans l’air et se propagent mieux dans les muqueuses". Ainsi, pendant la saison estivale, l'air est plus humide qu'en hiver, ce qui est favorable pour limiter la propagation du virus."



Des chercheurs avaient établi d'après une étude en Chine dès le début de l'épidémie, que la propagation était plus rapide par des températures froides, comprises entre 3°C et 17°C, que par des températures plus chaudes. "Cela n'a pas empêché la contamination dans l'hémisphère sud (Australie, Afrique), mais dans une moindre rapidité", écrit encore l'organisme qui précise bien que sans le respect des mesures de confinement et de distanciation sociale, le retour de l'été "ne sera pas suffisant pour contrer la pandémie du Covid-19".

Les mesures de confinement et de distanciation sociale nécessaires

Des spécialistes estiment en effet qu'il ne faut pas crier victoire trop tôt et que cette baisse est due aux effets du confinement et que la déclaration du professeur Raoult est susceptible de créer un relâchement des Français sur son respect. Cela n'empêche pas Emmnuel Macron de qualifier Didier Raoult de "grand scientifique". Le chef de l'État estime qu'il faut que la bi-thérapie concoctée par ce spécialiste des maladies infectieuses "soit testée".

> Coronavirus : Recul de l'épidémie à Marseille