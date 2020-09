publié le 25/09/2020 à 08:32

À partir de lundi, les gymnases et les salles de sport doivent fermer leurs portes, et ce pour deux semaines. C'est l'une des nouvelles mesures des restrictions sanitaires prises par le gouvernement. Si elle inquiète les adultes, elles posent aussi question pour les enfants. Vont-ils pouvoir continuer de faire du sport à l'école et en extra-scolaire ?

Si votre enfant fait du basket dans un gymnase sur le temps scolaire, il pourra continuer normalement. Mais pas s'il joue dans un club, le samedi par exemple.

Beaucoup de parents ont du mal à comprendre la logique du gouvernement sur le sujet. Raison officielle : dans les gymnases et les espaces confinés, on ne porte pas de masque et on transpire. Ce sont potentiellement des lieux de contamination importants. Bien qu'il n'y ait pas de chiffres officiels sur les nombres de clusters dans les gymnases ou les salles de sport…

Alors pourquoi autoriser le sport dans un gymnase sur le temps scolaire ? Peut-être dans une logique de traçage. Il est plus facile de tracer les élèves d'une même classe s'il y a un cas positif parmi eux, que des enfants qui viennent d'horizons très différents dans un même club. Surtout au moment des compétitions où tout le monde se croise.

Le sport professionnel n'est pas concerné

Le ministère des Sports a discuté toute la journée de jeudi pour maintenir les gymnases ouverts, au moins pour les enfants de moins de 11 ans. C'est une des demandes de la fédération de judo, où 70% des licenciés sont des enfants.

À noter que les restrictions annoncées ne sont pas valables pour le sport professionnel. L'Insep reste ouvert. Cas particulier de la Ligue professionnelle de basket féminin qui devait reprendre ce week-end. Les matchs sont annulés car plusieurs joueuses ont été testées positives au coronavirus.

Et les piscines alors ? Jean Castex a confirmé jeudi soir que les piscines couvertes devaient également fermer dans les zones d'alerte renforcée, y compris la ville de Marseille.

Bonne nouvelle pour les sports d'extérieur comme l'athlétisme, le foot et le rugby, qui peuvent se poursuivre presque normalement. Même si là les vestiaires sont fermés. Même chose pour le tennis si le club dispose de terrains en extérieur.