Météo : une vague de chaleur arrive sur la France

publié le 11/09/2020 à 13:00

Les températures, déjà supérieures aux normales saisonnières, vont continuer à grimper à partir du week-end du 12 septembre début d'une vague de chaleur de quelques jours, avec des températures comprises entre 25 et 30° un peu partout en France. Le pourtour méditerranéen et l'Auvergne Rhône-Alpes seront les régions où il fera le plus chaud. Il pourra faire jusqu'à 28° en Alsace.



Lundi 14 septembre, 35° sont attendus à Bourges et 33° à Paris. "Il s'agit d'un épisode de forte chaleur tardif, a priori la journée la plus chaude sera lundi", a indiqué Étienne Kapikian, prévisionniste chez Météo-France.

"Nous avons déjà des températures globalement estivales", au-dessus des normales saisonnières", "ça va grimper les jours suivants" d'abord sur la moitié sud puis sur la moitié nord à partir de dimanche, a-t-il poursuivi.

Même situation dans l'Ouest où les températures tourneront aussi autour des 30°, à Rennes, Bordeaux et dans le Pays Basque. Il fera légèrement pus frais sur la pointe bretonne et dans le Cotentin, avec environ 25°.

"À Paris, le mercure pourrait atteindre 33°, ce qui égalerait le record d'une mi-septembre (33,2 °C le 15 septembre 1947). Ces températures seront 10 à 14° au-dessus des moyennes saisonnières", a précisé Étienne Kapikian. "Il y a de l'incertitude pour la suite : les températures peuvent se maintenir quelques jours ou il peut y avoir une dégradation orageuse qui pourrait les faire baisser", a-t-il précisé.

Les conditions estivales et la #chaleur de cette fin de semaine ne sont pas une bonne nouvelle sur le front de la #sécheresse. 79 départements sont concernés par une restriction d'eau et aucune dégradation durable et marquée n'est prévue pour les 8 prochains jours au moins. pic.twitter.com/55O7eTJgLn — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) September 8, 2020