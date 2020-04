Coronavirus : 20.796 morts en France ce mardi, baisse continue en réanimation

publié le 21/04/2020 à 21:22

La pression sur les hôpitaux continue progressivement à s'alléger, a annoncé ce mardi 21 avril le directeur général de la Santé. Le nombre de personnes hospitalisées et en réanimation poursuit sa lente décrue.

Pour le treizième jour consécutif, le nombre de personnes en réanimation est en baisse : 250 personnes de moins en 24 heures. Un chiffre plus élevé que ces derniers jours, on compte 61 personnes en moins lundi 20 avril, 89 dimanche et 194 samedi. Cet indicateur est très scruté par les professionnels, il fait figure de baromètre de la pression pesant sur le système hospitalier.

Le système hospitalier français est d'ailleurs toujours sous tension, puis 5.433 personnes demeurent en réanimation. C'est plus que les capacités initiales de la France en la matière avant le début de l'épidémie, qui étaient de 5.000 lits. En réanimation, "nous sommes passés de 5.000 à 10.000 lits, ce que personne n'imaginait possible", explique Jérôme Salomon, qui a prévenu que "nous ne pouvons pas tenir longtemps" cette capacité de 10.000, "liée à la déprogrammation" de certaines opérations.

La circulation du virus "à un niveau élevé"

Pour le septième jour consécutif, le nombre de personnes hospitalisées baisse également : elles étaient 30.106 en France, ce mardi 21 avril, soit 478 de moins en 24 heures. "La circulation du virus demeure à un niveau élevé, nous devons donc rester pleinement mobilisés", a répété Jérôme Salomon, en rappelant l'importance de respecter le confinement et les "gestes barrières" pour contrer la propagation de la maladie.

"Ce que l'on fait aujourd'hui et demain conditionne le nombre de patients en réanimation le 11 mai", date à laquelle, si tout va bien, débutera le déconfinement progressif en France, a souligné le numéro 2 du ministère de la Santé. "Nous sommes tous debout sur le frein et nous pouvons tous influer sur le nombre de patients en réanimation le 11 mai", a-t-il insisté.

Depuis le début de l'épidémie, plus de 39.000 personnes sont sorties guéries des hôpitaux français. Mais l'épidémie de Covid-19 a tué 20.796 personnes en France depuis début mars, dont 531 ces dernières 24 heures. Au total, 12.900 personnes sont décédées à l'hôpital, soit 387 de plus en une journée, et 7.896 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux, a déclaré Jérôme Salomon lors de son point presse quotidien.