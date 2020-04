publié le 21/04/2020 à 20:00

Le ministre de l’Éducation a donné les grandes lignes de la rentrée des classes progressive à partir du 11 mai. Les classes de grandes sections, CP et CM2 seront les premières concernées, à certaines conditions, et dans la limite de quinze enfants par classe. Mais les syndicats d’enseignants et de parents d'élève sont perplexes.

"On ne comprend pas les objectifs à atteindre, et quand les objectifs ne sont pas clairs, c’est très difficile de se projeter", explique Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE. "Au début c’était sur des critères sociaux, maintenant c’est une vision de l’école qui est assez militaire, on fait rentrer des contingents par niveau et par classe d’âge, sans qu’il n’y ait de cohérence, notamment avec les réalités de terrain", regrette ce parent d'élève.

Jean-Michel Blanquer a pourtant précisé qu'une "forte autonomie" sera laissée "aux établissements dans la manière de faire pour tenir compte d'un certain nombre de réalités". Mais Rodrigo Arenas dénonce des volontés ministérielles “extrêmement floues et qui ne correspondent pas forcément à la réalité”. "Ce que nous avons compris c’est que l’accueil se fera en fonction des réalités de terrain. Or, y compris le savon dans les toilettes n'est pas une réalité", explique-t-il. "La question c’est de faire au cas par cas, établissement par établissement, en faisant confiance à ceux qui font l’école."

Comme les syndicats d'enseignants, il regrette également un manque de concertation et de transparence. "Nous avons participé aux auditions et nous n’avons pas eu de retours sauf à travers la presse", s'étonne-t-il. "Ce qui est sûr c’est que si l'objectif est de s’occuper des enfants "décrocheurs", c’est-à-dire éloignés de l’école, qui sont dans des situations qui sont compliquées socialement, ce n’est pas forcément l’école qui est la bonne réponse", développe-t-il encore, plaidant notamment pour l'ouverture de "centres de vacances" pour "faire sortir" les enfants qui vivent "dans des appartements exigus".

"Les mesures qui sont mises en place ne sont pas de nature à atteindre les objectifs qui sont fixés parce que les objectifs sont fluctuants et changent au gré des interventions ministérielles", conclut-il, assurant que "tous les acteurs" de l'école "sont surpris et dubitatifs".