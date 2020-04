et AFP

publié le 18/04/2020 à 21:46

Pour le dixième jour consécutif, le nombre de patients hospitalisés baisse et démontre l'efficacité du confinement. C'est ce qu'on peut tirer des chiffres communiqués lors du bilan quotidien par la direction générale de la Santé (DGS) samedi 18 avril.

Si ces chiffres restent encore très élevés, on peut tout de même noter la décrue du nombre de personnes atteintes du Covid-19 en réanimation se poursuit. Ce samedi, 5.833 patients sont toujours dans un état grave, soit 194 patients de moins que la veille.

Depuis début mars l'épidémie de coronavirus a fait au moins 19.323 morts en France. Le pays compte 642 décès de plus en 24 heures. Parmi ces décès, 364 ont été enregistrés dans les hôpitaux et 278 dans les maisons de retraite médicalisées (Ehpad) et autres établissements médico-sociaux, a précisé la DGS dans un communiqué.

Autre bilan positif, le nombre de patients hospitalisés baisse également pour le 4e jour consécutif. 30.639 personnes sont encore hospitalisées, soit 551 patients de moins que la veille. "La baisse des besoins en matériel et en ressources humaines en réanimation se confirme, mais nous sommes toujours à un niveau exceptionnel, très supérieur au maximum habituel en France", qui comptait environ 5.000 lits de réanimation avant le déclenchement de l'épidémie, souligne la DGS.