Confinement : 14.593 infractions relevées par la police nationale ce week-end

publié le 21/04/2020 à 20:28

Alors que le confinement perdure sur l'ensemble du territoire, certains citoyens continuent de se heurter au non-respect des règles. Ce week-end des samedi 19 et dimanche 20 avril, la police nationale a en effet dressé 14.593 verbalisations, selon nos informations. Plus de 21.000 policiers étaient mobilisés partout en France pour réaliser des contrôles routiers, ferroviaires et de vitesse.

Ce chiffre s'explique sans nul doute par le fait que ce week-end concernait les trois zones de vacances, et qu'il y avait donc d’éventuels départs ou retours de voyageurs ne respectant pas le confinement. Le nombre de verbalisations est néanmoins en baisse par rapport au week-end de Pâques, du samedi 11 au lundi 13 avril, où 26.812 amendes ont été dressées.

Lors du premier week-end de vacances entre le samedi 4 et le dimanche 5 avril, il y a eu seulement 2.803 verbalisations puisque à ce moment-là, seulement 1.700 policiers étaient engagés sur le territoire national pour contrôler les déplacements, contre 21.507 lors du week-end qui vient de s’écouler.