Coronavirus : quand estime-t-on qu’un patient est guéri ?

Les personnes ayant eu le coronavirus et désormais guéries sont-elles encore contagieuses ? Certains experts l'affirment. Le directeur général de la Santé a déclaré le contraire. En effet, on a peu de certitudes dans l’état actuel des connaissances médicales. Un patient guéri signifie qu’il n’a plus ni fièvre ni symptôme respiratoire, donc plus de difficultés à respirer. Il peut avoir encore bien sûr des quintes de toux, mais beaucoup moins.

Néanmoins, les quintes de toux sont un moyen par lequel on peut transmettre le virus. Cela ne veut pas dire que ce virus a complètement disparu de son organisme. Il peut rester en très faible quantité dans les poumons et donc avec un risque minime de contagion pendant quelques jours. Les infectiologues ne savent pas encore combien de temps exactement.



Donc on peut rester tranquillement chez soi tout en faisant attention à ses proches. On continue de porter un masque et de pratiquer les gestes barrières, le lavage des mains qui est très important, le respect des distances. Avec cela, l’entourage du patient guéri n’a rien à craindre.