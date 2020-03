Confinement : doit-on s’inquiéter d’une hausse de la consommation d'alcool ?

publié le 26/03/2020 à 21:05

Apéros Skype, Whatsapp, Zoom, fêtes à distance... Depuis l'annonce du confinement en France, le mardi 17 mars, une multitude d'applications a envahi nos smartphones pour nous permettre de trinquer entre amis, virtuellement. Le rituel semble déjà s'être installé pour retrouver ce lien avec nos proches. Mais qu'en est-il de notre consommation d'alcool ? Michel Reynaud, président du Fonds actions addictions, nous éclaire.

"Nous sommes des êtres humains qui ont besoin de lien, de fête, de récompense et qui trouvent des solutions. Réussir à garder du lien et à se faire la fête, c'est extrêmement bien. Ceux qui buvaient modérément, à l'occasion de soirées festives, continueront à contrôler dans ce système des apéros skype qui permettent d'être ensemble".

Mais Michel Reynaud met en garde les personnes déjà sujettes à l'addiction : "En revanche, ceux qui buvaient déjà beaucoup utiliseront ces nouveaux moyens technologiques pour continuer à justifier les consommations excessives et à les normaliser. Il y a d'autres risques : pour les gens fragiles émotionnellement et qui souffrent du confinement, l'alcool est une bonne façon de se calmer et dans ce cas il faut faire très attention car certains boiront pour calmer leur angoisse et leur tristesse", prévient-il.

Problème pour ceux qui ont arrêté

De plus, ce nouveau phénomène peut constituer un vrai problème pour ceux qui sont en sevrage ou qui ont arrêté. "Lorsqu'on est dépendant, le cerveau est programmé pour trouver une solution aux émotions compliquées, qui est le produit, explique l'addictologue. C'est encore plus net avec la cigarette. On voit éclater sur les groupes d'entraide les gens qui se remettent à fumer alors qu'ils avaient arrêtés. Il va falloir penser à ces populations fragiles."

Pour se faire aider, des centres de soins ambulatoires ont mis en place des stratégies de vidéos et de consultations. On peut aussi utiliser les nouvelles technologies : les groupes Facebook fonctionnent très bien comme "Addiction et alcool, ensemble on est plus forts" ou bien encore "Je ne fume plus", par exemple. Il y a aussi les lignes d'écoute alcoolinfoservice et tabacinfoservice.