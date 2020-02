Alcool : s'en sortir et revivre sa vie

publié le 13/02/2020 à 01:36

Antoine a quitté sa femme il y a un an et demi car il a renoué contact avec son amour de jeunesse et s'est rendu compte qu'il l'aimait encore. Un amour qui était réciproque. Comme elle vit à l'étranger, ils vivent leur relation à distance pour le moment. Mais elle devrait rejoindre Antoine en France dans l'année. Le problème, c'est que les enfants d'Antoine lui en veulent. Avec ce projet sentimental, Antoine ne sait pas comment faire pour renouer le lien avec ses enfants.

Roselyne est à la retraite depuis octobre dernier. Elle a été un peu poussée par sa direction suite à une année ponctuée de plusieurs arrêts maladies. Après avoir été assez occupée, elle accuse le coup depuis quelques semaine. Elle remet à demain ses recherches d'emploi, ne veut pas sortir de chez elle, et s'ennuie. Elle sent que la dépression la gagne petit à petit.

Erwan a commencé à boire à l'age de 18 ans. Au départ festif, il s'est rendu compte de son addiction à l'age de 27 ans en constatant son manque. Lorsqu'il a eu son premier enfant, il s'est rendu compte de sa violence. Après avoir tenté d'arrêter puis de boire de façon raisonnée, Erwan a repris 2 ans après à cause du stress. Le déclic, il l'a eu il y a un an suite à une rencontre amoureuse et a décider de tout arrêter du jour au lendemain.

Marie s'est reconnue dans le témoignage d'Erwan et est, elle aussi, abstinente depuis 7 ans.

Anne a divorcé il y a un an à cause du "ménage à trois" que son mari a installé pendant 2 ans. Après avoir accepté par amour, elle a décidé de quitter son mari. Depuis, Anne a changé de région, de travail et a tout redémarré à zéro. Bien que la situation ne soit pas évidente à vivre tous les jours, Anne a bien dit à ses enfants de ne pas en vouloir à leur père.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Référence citée à l'antenne :

- "Un détour par l'enfer" de Erwan Gramand (préfacé par le Dr Laurent Karila), aux éditions Amazon-Bookélis

