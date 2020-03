Coronavirus et confinement : une cellule psychologique par téléphone ouverte

publié le 25/03/2020 à 17:34

Le gouvernement le répète, le confinement sera long et les Français doivent s'y préparer. Face à cela, certaines personnes, isolées ou non, se retrouvent dans l'angoisse et ressentent le besoin d'être accompagnées. Un numéro vert a donc été mis en service pour accompagner les personnes en détresse.

Les Français peuvent appeler le 0800.13.00.00 pour recevoir un soutien psychologique. Ce numéro vert était initialement ouvert aux personnes se posant des questions sur le virus, sans présenter de symptômes graves qui auraient justifié un appel au Samu - 15.

"Ce numéro est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et l’État donnera les moyens techniques et humains pour y pourvoir, a expliqué François Ducrocq, chef de la cellule d’urgence médico-psychologique pour la zone Nord et co-instigateur du projet, à LCI. Si on se sent en détresse psycho-sociale (caractère anxiogène du confinement, sentiment d’insécurité, difficultés relationnelles…), on n’appelle pas le 15, on appelle le numéro vert."