publié le 01/02/2019 à 15:47

Chaque année, la chandeleur permet de déguster des crêpes en famille ou entre amis. Un événement convivial durant lequel il est toujours bon de (re)découvrir plusieurs recettes pour varier les plaisirs. Garni avec des ingrédients salés ou sucrés, ce plat peut être mangé chaud ou froid.



Célébrée 40 jours après Noël, le 2 février, la Chandeleur est une fête religieuse qui marque la présentation de Jésus au temple de Jérusalem. Son nom provient du latin "festa candelarum", qui signifie la fête des chandelles. Rondes et dorées, les crêpes étaient, dans le passé, cuisinées pour évoquer le soleil, la chaleur et le début des jours qui s'allongent avec l'arrivée du printemps.

Plusieurs siècles plus tard et à l'occasion de cette Chandeleur 2019, pourquoi ne pas changer vos recettes et déguster des crêpes originales ? Que ce soit au niveau de la forme, en gâteau ou en cornet, ou dans le goût avec des ingrédients colorés, la rédaction vous fournit 8 recettes inédites.

1. La recette de la pâte à crêpes

Ingrédients (pour 15 crêpes) :

- 300 g de farine

- 3 œufs entiers

- 3 cuillères à soupe de sucre

- 2 cuillères à soupe d'huile

- 50 g de beurre fondu

- lait (environ 30 cl), à doser jusqu'à la ce que le liquide épaississe

- un petit verre à liqueur de rhum.



Préparation de la recette :

Versez la farine dans un saladier et formez un puits. Ajoutez les œufs entiers, le sucre, l'huile et le beurre.

Mélangez délicatement avec un fouet en ajoutant au fur et à mesure le lait. La pâte obtenue doit avoir une consistance d'un liquide légèrement épais.

Faites chauffer une poêle et déposez-y quelques gouttes d'huile. Faire cuire les crêpes à feu doux.

2. Crêpe à la mexicaine

Variez de la traditionnelle recette de crêpe salée à base de jambon et fromage avec cette recette originale aux airs mexicains Crédit : Instagram / @bodyweightchick

Les crêpes salées de la Chandeleur ne se limitent pas seulement aux œufs et au fromage. Cette recette fera voyager vos papilles jusqu'au Mexique.



Ingrédients :

- Un oignon

- Une gousse d'ail

- Des blancs de poulet

- Un poivron rouge

- Maïs

- Fromage blanc



Préparation de la recette :

- Pelez finement l'oignon et écrasez la gousse d'ail.

- Émincez l'oignon et le poivron en fines lanières.

- Coupez les blancs de poulet en aiguillettes.

- Faites chauffer deux cuillères à soupe d'huile dans une poêle et faites-y dorer le poulet.

- Ajoutez l'oignon, l'ail et le poivron.

- Mélangez la farce au poulet avec le maïs et le fromage blanc dans un saladier.

- Répartissez ce mélange sur les crêpes et roulez-les.

- Passez-les dix minutes dans le four préchauffé à 180°C.

3. La crêpe Madame

Vous pouvez personnaliser votre crêpe Madame avec le fromage ou la viande de votre choix Crédit : Instagram / @simplecrepe

Cette recette salée peut constituer le plat principal pendant votre dîner de la Chandeleur.



Ingrédients (pour 4 personnes) :

- 2 tranches de cantal

- 2 tranches de jambon de pays

- 4 jaunes d'oeufs

- 2 noix de beurre

- 20 g de comté râpé

- Poivre du moulin



Préparation de la recette :

- Découpez les tranches de cantal et jambon.

- Montez le gâteau en intercalant crêpe, jambon, fromage et beurre, jusqu'à l'épaisseur désirée.

- Parsemez de comté râpé et faites gratiner au four.

- Déposez un œuf sur le dessus, salez puis poivrez avant de servir.

4. Crêpe-apéritif au saumon et fromage frais

Pour une variante, vous pouvez remplacer le saumon par du jambon cru, par exemple Crédit : Instagram / @tiptoptable

Idéale pour être partagée à l'apéritif avec un verre de cidre, cette crêpe salée peut différer selon vos envies, en remplaçant le saumon par du jambon par exemple.



Ingrédients :

- 400 grammes de saumon fumé

- 125 grammes de fromage frais

- Un peu de coriandre ou de cerfeuil frais

- Poivre, sel



Préparation de la recette :

- Ciselez finement les herbes après les avoir lavées.

- Tartinez vos crêpes de fromage frais

- Répartissez le saumon en lanières.

- Ajoutez les herbes, salez, poivrez.

- Enroulez vos crêpes sur elles-mêmes et coupez-les en plusieurs morceaux.

- Piquez les avec un cure-dent afin de les maintenir serrées jusqu'à la dégustation.

5. Le gâteau de crêpes

La gâteau de crêpe, recette facile qui satisfera les plus gourmands Crédit : Instagram / @mingzhiming

Recette très simple, le gâteau de crêpes saura satisfaire les plus gourmands. Suivez la recette de crêpes traditionnelle, faites cuire vos crêpes, garnissez-les de confiture, de pâte à tartine, de crème de marrons, de beurre salé ou de chantilly, selon vos envies. Empilez-les de façon à former un gâteau, dans lequel vous couperez des parts.



La recette se décline également en version salée. Il vous suffit de recouvrir les crêpes de béchamel, fromage frais ou râpé, jambon, champignons ou encore légumes avant de les empiler.

Le "rainbow crepes cake" est facilement réalisable à l'aide de colorants alimentaires Crédit : Instagram / @bobbiehouseshop

Vous pouvez ajouter du colorant alimentaire à vos crêpes pour créer un "rainbow crepe cake", recette très en vogue sur les réseaux sociaux.

6. Les crêpes en boule

Des Bretons ont inventé les crêpes boule. Sacrilège ! Un couple de Plourin-lès-Morlaix (Finistère) a rapporté la crêpe en forme de boule, informe Ouest France. Ce concept "fusion food" est inspiré des takoyakis, ces crêpes japonaises constituées de farine de poisson et fourrées au poulpe crue. Pour réaliser ces petites boules de crêpes, il vous faudra un moule adapté, dans lequel vous verserez votre pâte. Pendant la cuisson, vous pourrez ajouter un carré de chocolat au centre, avant de retourner la boule, pour la fourrer.

7. La crêpe en cornet

Garnissez la crêpe en cornet selon vos envies ! Crédit : Instagram / @crepecoop

La crêpe en cornet offre à ses dégustateurs une variante dans la présentation du dessert. Suivez la recette classique. Au moment de sortir la crêpe du four, enroulez-la tout de suite en cornet. Maintenez le cornet en forme le temps que la crêpe durcisse. Une fois le cornet durci et refroidi, vous pouvez le garnir à vos envies, avec de la chantilly et de la confiture par exemple, ou de crème et du thon pour une variante salée.

8. La crêpe en aumônière à la glace vanille et au chocolat

Variez les plaisirs avec cette petite crêpe en aumônière, en choisissant de la glace chocolat ou pistache, par exemple

Ingrédients :

- Glace à la vanille

- 2 cuillères à soupe d'amandes effilées

- 250 grammes de chocolat

- 30 grammes de sucre glace

- 30 grammes de beurre

- 15 cl de crème fleurette

- 10 cl de lait



Préparation de la recette :

- Faites chauffer le lait, la crème liquide et le sucre en poudre dans une casserole, jusqu'à ébullition.

- Versez la préparation sur le chocolat cassé en morceaux.

- Mélangez le tout au fouet puis ajoutez le beurre de le sucre glace.

- Réservez au chaud au bain-marie.

- Coupez des morceaux de glaces et répartissez-les au centre de chaque crêpe.

- Nappez-les de sauce chocolat et ajoutez les amandes effilées.

- Rabattez les bords de chaque crêpe en aumônière et nouez avec une lanière de vanille ou une petite ficelle.

- Saupoudrez de sucre glace avant de servir.