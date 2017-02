RECETTE - Pour célébrer la chandeleur le 2 février, faites sauter des crêpes originales et savoureuses, à la farine de châtaigne.

Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr Les crêpes sans gluten à la farine de châtaigne

par Clem sans gluten publié le 01/02/2017 à 10:45

Cette recette est sans gluten ni lactose pour régaler famille et amis tous réunis. Facile à préparer, cette pâte est plutôt utilisée pour les crêpes sucrées.



La crêpe est une tradition française, avec différentes versions en fonctions des régions. La Bretagne a ses crêpes au sarrasin, l'Ardèche et la Corse ont les crêpes à la châtaigne, farine naturellement sans gluten. Pour que chacun, même les allergiques, puissent se régaler et partager ensemble une délicieuse crêpe, voici une version sans gluten ni lactose.



La farine de châtaigne est une farine très riche en fibres et son goût de noisette en fait une farine particulièrement adaptée aux recettes d’hiver. De toutes les farines de fruits à coque, c’est elle qui contient le moins d’huile, et c’est elle qui contient le plus d’amidon résistant, si bénéfique à l’intestin. Elle est riche en acides aminés essentiels, en vitamine E, et en vitamines du groupe B. Elle est également riche en minéraux comme le cuivre, le manganèse, le phosphore, le potassium et le fer. En France, cette farine vient principalement de Corse ou d’Ardèche.

La farine de riz, également présente dans cette recette, est la farine sans gluten la plus neutre et adoucit la saveur de la châtaigne, la fécule apporte une texture soyeuse pour une pâte à crêpe souple. Ici, garnie de crème de châtaigne et décorée de chocolat noir, libre à chacun de la remplir de ce qu'il aime...

INGRÉDIENTS :

110 g de farine de châtaigne

50 g de farine de riz

90 g de fécule de maïs

1 cuillère à café de poudre à lever

1 pincée de sel fin

2 œufs, à température ambiante

400ml de lait (ici d’amande, mais utilisez le lait de votre choix)

1 cuillère à soupe d’huile végétale neutre

PRÉPARATION :

Mélanger ensemble, dans un grand saladier, les ingrédients secs : les farines, la fécule, la poudre à lever, et le sel fin. Dans un saladier moyen, mélanger ensemble les ingrédients humides : les œufs, le lait et l’huile. Verser doucement, en remuant au fouet, les ingrédients humides dans le mélange des ingrédients secs jusqu’à obtenir une texture lisse.



Si par hasard il y a quelques grumeaux, simplement passer à la passoire la pâte à crêpes au dessus d’un autre saladier. Laisser reposer au frigo au moins 1 heure. (Elle peut parfaitement se préparer le matin pour être cuite le soir du moment qu’elle reste au frais)



Faire chauffer une poêle à crêpe, légèrement huilée avec un papier absorbant imbibé d’huile. Cuire chaque crêpe recto-verso quelques minutes. Servir avec ce que vous aimez, ici de la crème de châtaigne et un peu de chocolat noir…

