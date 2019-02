publié le 01/02/2019 à 10:16

Comme chaque année, le 2 février est marqué par la Chandeleur. Si cette date est une occasion pour concocter des crêpes, elle est également une fête religieuse, qui célèbre la présentation de Jésus au Temple de Jérusalem.



À ses premières origines, la Chandeleur était une fête païenne qui marquait le moment où les jours commencent à s'allonger plus rapidement. Au temps des Romains, les populations célébraient le retour du soleil en organisant des marches aux flambeaux, puis en installant des chandelles dans leurs maisons. Elles dégustaient alors des crêpes dont la forme ronde et la couleur dorée symbolisaient le soleil.

À partir du Ve siècle, les catholiques ont commencé à fêter la Chandeleur exactement 40 jours après Noël. Également appelée "fête de la purification", c'est le pape Gélase 1er qui l'institua chaque 2 février en faisant distribuer des galettes de céréales aux pèlerins arrivant ce jour-là à Rome. Les galettes de céréales se seraient, au fil des années, transformées en crêpes.

De nombreuses superstitions autour de la Chandeleur

Comme de nombreuses traditions, la fête de la Chandeleur est accompagnée de ses différentes superstitions. Au Moyen-Âge, si les paysans ne faisaient pas de crêpes à cette occasion, le blé était de mauvaise qualité l'année suivante.



Faciles à préparer et demandant peu d'ingrédients, les crêpes permettaient aux populations d'écouler le surplus de blé de l'année précédente, tandis que la fin des basses températures et la récolte suivante approchaient à grands pas.



Pour être assuré que la récolte soit bonne, il convenait de faire sauter la première crêpe de la main droite en tenant une pièce de monnaie dans la main gauche. La crêpe était ensuite déposée sur le haut d'une armoire et la pièce d'or placée à l'intérieur, pendant une année entière. Le 2 février suivant, les paysans récupéraient l'argent qu'ils offrait au premier pauvre venu.