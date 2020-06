Les conseils de Michel Cymes pour éradiquer le bouton fessier

publié le 04/06/2020 à 09:32

Il n’y a pas que le coronavirus dans la vie, il y a aussi tout le reste. Alors, le bouton sur la fesse, ça a l’air anecdotique mais je peux vous dire que dès lors que vous captez à la volée, d’un regard, devant le miroir, ce bouton rouge qui bourgeonne sur votre fesse, vous ne pensez plus qu’à ça. Vous vous demandez d’où il sort d’autant qu’ailleurs, que ce soit sur le visage, les bras où le torse, vous n’affichez aucune rougeur, aucun problème de boutons. Prise de tête garantie.

Mais la peau des fesses a quelque chose de particulier. D’abord, elle regorge de follicules pileux. Même si les poils ne sont pas apparents, les follicules, eux, sont là. Et ça peut suffire à déclencher une "folliculite", c’est-à-dire une floraison de boutons. Ensuite, il ne vous a pas échappé que nous passions une bonne partie de notre existence assis sur nos fesses, lesquelles frottent en permanence contre le vêtement. Si en plus, le vêtement en question est moulant (ce qui est quand même assez courant) et qu’à l’intérieur, ça transpire, toutes les conditions se trouvent réunies pour que vos fesses ressemblent à un tableau de bord d’Airbus A320…

Avoir une bonne hygiène intime

Parfois la solution passe par le port de vêtements amples. Il ne faut pas hésiter à essayer, surtout, Mesdames (voire Messieurs, il n’y a pas de raison) si vous portez un string. Par ailleurs, si vous avez tendance à transpirer plus que la moyenne, changez plus souvent de sous-vêtements. Ce qui est bien, c’est qu’avec le télétravail, désormais, le placard à vêtements se trouve à quelques mètres du bureau.

Beaucoup pensent qu'il faut sacrifier au rituel du gommage, moyennant quoi ils se trompent. Les dermatologues estiment que non seulement le gommage n’est d’aucune efficacité pour avoir la peau du bouton fessier mais qu’en plus, ça ne fait que décupler l’irritation. Le gommage décape la couche superficielle de la peau et à l’arrivée, les boutons font des petits...

Je vais vous confier un secret : avec les fesses il faut être délicat. Primo, vous utilisez un savon doux ou antibactérien. Secondo, vous ne négligez pas le séchage après la douche. Au contraire, vous le peaufinez. Tertio, vous vous massez les fesses avec une crème hydratante. Et ce rituel, il doit être quotidien. Vous devez faire tout ça chaque jour pour prévenir les boutons rouges.

En cas de furoncle : consultez un médecin

Là où ça se complique, c’est quand vous avez un furoncle. Ce qui le différencie c'est que le furoncle est douloureux. Il vous donne l’impression de former une petite boule. Si vous en avez, il faut montrer ça à votre médecin traitant parce que le furoncle est souvent dû à une infection bactérienne, notamment par le staphylocoque doré.

Si vous le tripotez (et je sais que la tentation est grande de le faire), vous risquez d’aggraver les choses. Or l’idée, c’est avant tout de se débarrasser du pus et pour ce faire, il se pourrait que vous sacrifiiez au rituel du bain d’eau tiède, que vous soyez obligé de prendre un antibiotique ou que vous ayez à présenter votre fessier à votre médecin qui se chargera d’inciser la surface du furoncle. Avec les fesses, il faut laisser faire les pros.