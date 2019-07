La noyade est la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 15 ans

Un deuxième épisode de canicule a débuté, lundi 22 juillet, en France. Des températures dépassant les 40 degrés sont attendues dans plusieurs départements. Selon franceinfo, le ministère des Sports a lancé un appel à la vigilance pour sensibiliser les Français aux risques élevés de noyade lors des périodes de forte chaleur.

D'après les chiffres du ministère, communiqués lundi 22 juillet, plus de 40 personnes sont mortes noyées la dernière semaine de juin, lors de la première canicule de l'été 2019. Roxana Maracineanu, la ministre, rappelle les consignes de sécurité à respecter, notamment celle de surveiller en permanence les enfants, la noyade étant la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 15 ans. Autres consignes : choisir un lieu de baignade surveillé, tenir compte de votre forme physique et faire attention à l'hydrocution.

Le 28 juin, Edouard Philippe avait lui aussi appelé les Français "à la plus grande vigilance" et au "sens des responsabilités" face aux noyades.

En 2018, les noyades accidentelles ont augmenté de 30% par rapport à 2015. 597 décès ont été répertoriés.