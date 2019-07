Canicule : comment s'habiller avec les fortes chaleurs ?

publié le 24/07/2019 à 06:22

Pour la deuxième fois depuis le début de l'été 2019, la France fait face à une canicule. Avec des pics de chaleur supérieur à 40 degrés, tout le territoire est touché. 59 départements étaient en alerte mardi 23 juillet.

Pour se protéger au maximum, il est conseillé de privilégier les endroits frais, de s'hydratez régulièrement, de rafraîchir au maximum sa maison. Et de faire attention à ce que vous portez ! Le choix de vos vêtements peut jouer sur la température que vous ressentez.

Premièrement, il est préférable de porter au maximum des vêtements amples. Ils favorisent l'évaporation de la transpiration et laissent passer l'air, contrairement aux vêtements serrés qui ne sont pas bons pour une bonne circulation du sang. Évitez les jeans et les pantalons moulants qui maintiennent l'eau rejetée par votre corps, donc, et misez sur des bas moins près du corps. Cela vaut pour les bijoux et les chaussures : plus cela est près du corps, plus il favorise le gonflement et la sensation de chaleur.

Privilégiez le coton

Certaines matières accentuent la transpiration, tandis que d'autres permettent à votre peau de respirer. Exit le synthétique, le soie ou encore le satin. Privilégiez le coton, le lin ou encore le bambou.

Un tissu en coton permet d'absorber 10 à 20% d'humidité, alors que le polyester ou le polyamide, des tissus synthétiques, n'en absorbent qu'à peine 3%. Un tee-shirt en coton ou en lin fera ainsi circuler l'air et ventilera la chaleur produite par votre corps.

Le synthétique ou le satin, au contraire, conservera le chaud entre le tissu et votre peau. De plus, il garde les mauvaises odeurs et les traces de transpiration.

Adoptez des couleurs claires

Le blanc absorbe trois fois moins de chaleur que le noir. Car plus une couleur est sombre, plus elle absorbe les rayons du soleil, et inversement. Préférez donc des vêtements clairs aux foncés, cela vous permettra de ressentir un peu moins la chaleur.



Enfin, si vous travaillez dans un endroit climatisé, il est privilégié de s'accompagner d'un pull ou d'un gilet afin d'éviter le choc thermique !