publié le 24/07/2019 à 14:34

En pleine période de canicule, notre corps est mis à rude épreuve. "Dans les pays tempérés comme le nôtre, les organismes ne sont pas habitués à des chaleurs comme celle-là", affirme le docteur Jean-Marc Galinon, au micro de RTL. Outre une augmentation de la transpiration et une accélération de la respiration, les fortes températures peuvent avoir des conséquences bien plus néfastes.

Le médecin insiste pour une bonne hydratation, le contraire pouvant amener à des complications cardiovasculaires, rénales et à des crampes au niveau musculaire. Le manque d'eau peut aussi entraîner un assèchement de la peau "et ceci est particulièrement important pour une certaine population, en particulier les personnes âgées, les nourrissons, les femmes enceintes, les malades chroniques, qui ont des maladies cardiaques et pulmonaires", précise le docteur Galinon. Attention donc au stress caniculaire chez les personnes à risques.

Afin d'éviter à votre organisme de trop subir la chaleur, pensez à bien vous protéger des fortes températures et adoptez les bons gestes pour rester en bonne santé.