publié le 24/07/2019 à 12:02

La canicule s'abat de nouveau sur l'Hexagone et les records de chaleur tombent les uns après les autres. L'alerte rouge pourrait être déclenchée jeudi 25 juillet à Paris où 41°C sont attendus, une première pour la capitale. Savez-vous quelles températures notre corps est capable de supporter et combien de temps ?



Pour qu'il soit en bonne santé, notre corps doit maintenir sa température en permanence à 37°C. Pour se faire, il se thermorégule. Par exemple, en cas de fortes chaleurs, il transpire afin de conserver une température optimale. Grâce à cette sudation, on peut résister 20 minutes à une température de 100°C (celle d'un sauna) sans séquelle pour l'organisme.

En août 2014, les habitants de Bandar Mahshahr en Iran, ont supporté une température de 46°C, soit 74°C ressentis. La chaleur a même atteint 81°C a Dharan en Arabie Saoudite en 2003. Néanmoins, notre corps n'est pas invincible et la chaleur peut entraîner la mort. En 2010, un Russe est décédé en tentant de battre son record personnel au championnat du monde de sauna. Il est mort après avoir passé 6 minutes à 110°C.



En cette période de canicule, faites donc très attention aux coups de chaleur et pensez à bien vous hydrater. Ces épisodes de chaleur à répétition fatiguent les organismes, particulièrement les enfants, les personnes fragiles et âgées.