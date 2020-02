Cancer du sein : "J’étais parée pour aller au combat", confie Fanny Leeb

publié le 04/02/2020 à 21:06

Pour la journée de lutte contre le cancer, la chanteuse Fanny Leeb est venue témoigner mardi 4 février sur RTL Soir pour donner un peu d’énergie à ceux qui se battent contre la maladie. Un cancer du sein lui avait été diagnostiqué en mars 2019.

C'est lorsqu'elle se brûle le torse avec une tasse de thé chaud qu'elle découvre la présence d'une boule en palpant ses seins. "Ce sont ces gestes qu’il faut communiquer au maximum : il ne faut pas hésiter à se palper pour vérifier qu’il n’y a pas un problème", raconte Fanny Leeb.



La chanteuse prend ensuite rapidement rendez-vous chez le médecin et le diagnostic tombe. "Je pense que je m’en rappellerai toute ma vie. Sur le moment, je n’ai pas réalisé ce qu’il se passait, c’est comme si je n’avais pas entendu ce que le médecin m’avait dit. Quelques heures plus tard, j’ai commencé à réaliser. Je me suis dis : il faut que j’appelle ma famille, et c’est là que j’ai pris conscience de la situation".

Fanny Leeb affirme avoir mis du temps à "avaler cette pilule". "Mais au bout de quelques jours, j’ai accepté les choses, j’étais parée pour aller au combat. Il ne fallait pas que je doute. Il n’y avait pas de raison que ça se passe mal", poursuit la chanteuse.

Le moral joue un rôle énorme quand on n'y croit Fanny Leeb





"Le moral joue un rôle énorme quand on n’y croit, quand on est positif et qu’on a confiance en soi. Je ne dis pas que c’est facile mais je dis toujours aux malades ‘ayez-confiance en vous’, 'ne doutez pas de vous'", confie-t-elle.

Fanny Leeb raconte également comment vivre la maladie forge une certaine force. "Avant mon cancer, j’étais quelqu’un d’extrêmement fragile et je le suis toujours. Mon entourage se demandait comment j’allais surmonter ça. Pourtant, il y a eu un déclic : je me suis dis ‘ok, tu pars au combat, ne doute pas de toi, aie confiance en toi’", martèle l'artiste.

Finalement ce cancer l’a "changée", reconnaît-elle. "Je suis une autre personne aujourd’hui. J’ai tellement évolué, j’ai appris à prendre confiance en moi, à moins m’angoisser sur tout : être heureuse simplement et croquer la vie à pleine dents".

L'acceptation est primordiale Fanny Leeb





En rémission depuis l'été 2019, la chanteuse refuse de vivre dans l'angoisse d'une nouvelle rechute. "J’ai le sentiment d’avoir gagné la bataille, j’ai besoin de penser comme ça (...). Il m’arrive d’avoir peur de la mort parce que quand on l’a frôlée, c’est inévitable, mais je n’ai pas du mal à vivre avec ça". Elle confie également ne pas avoir ressenti des moments de colère ou d'injustice. "Beaucoup de femmes m’ont écrit en me disant ‘C’est injuste’ mais je pense que l’acceptation est primordiale quand on est dans un combat, et le fait d’avoir accepté ma maladie m’a permis de mieux la combattre".





Le combat contre le cancer aura également renforcé la confiance de Fanny Leeb en tant qu'artiste. "Étant une personne angoissée, j’avais toujours peur que ce que je fais en musique ne plaise pas et j’ai appris à prendre les choses de manière cool, je le fais avec passion, avec le cœur.", admet-elle.



Fanny Leeb a rappelé le soutien inégalable de son frère Tom qui représentera la France à l'Eurovision 2020. Ce dernier a d'ailleurs travaillé sur le prochain album de la chanteuse, "The Awakening" qui sortira le 28 février prochain.