Bien-être : cuisiner à l'avance ses plats pour la semaine

publié le 23/02/2020 à 10:30

Très souvent, devant le frigo, aucune idée ne nous vient pour cuisiner. Mais j'ai quelque chose à vous proposer qui s'appelle le batch cooking. C'est une méthode qui consiste à cuisiner le week-end, à l'avance, pour la semaine.

J'ai découvert cela dans un livre de Jeanne Daum qui vient de sortir aux éditions First. Elle propose de cuisiner pour deux, trois, quatre ou cinq jours des recettes ou des menus tout fait. Par exemple, pour trois soirs, un curry de crevettes, vermicelles de riz et son velouté de patates douces. Des falafels de lentilles corail avec une salade chèvre-pommes vertes. Ou encore des choux de Bruxelles rôtis avec amandes et lardons, accompagnés d'une soupe de topinambour.

Vous pouvez aussi piocher parmi les 50 recettes de plats proposés à la carte. Par exemple, une tarte à la tomate et au guacamole, des petits farcis à la viande...Bon j'arrête, moi j'ai trop faim. Pour résumer, ce qui est fait n'est plus à faire.

Il y a pleins d'avantages à faire du batch cooking : vous allez gagner un temps fou en préparant des recettes à l'avance pour le début de la semaine et les soirs où vous rentrez tard, vous n'aurez plus qu'à refaire réchauffer des repas variés, faits maison, et vous allez mieux gérer votre budget avec des listes de courses précises et efficaces. Voilà une minute qui peut tout changer !