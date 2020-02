publié le 08/02/2020 à 09:43

Pour accéder au bonheur, on vous propose aujourd'hui une démarche audacieuse : vous écrire une lettre à vous-même. Le but : enfermer le courrier dans une enveloppe pour ne la lire qu'un an après.

Vous pouvez y écrire tout ce que vous souhaitez avoir fait d'ici un an, où vous pensez que vous serez et avec qui. Il s'agit de raconter les étapes que vous espérez avoir franchi d'ici-là, la ou les personnes que vous rêvez de rencontrer, les pays que vous voulez visiter.

Vous pouvez aussi vous écrire les soucis que vous devez régler.

C'est une expérience toute simple pour répondre à une seule question : est-ce que ce qui comptait vraiment pour vous il y a un an a autant d'importance aujourd'hui ? Objectif : relativiser en regardant son année qui vient de s'écouler avec un autre regard.

Cela permet de prendre un recul incroyable et être fier de soi en constatant tout ce que vous avez compris et appris en un an. Cela permet d'être beaucoup plus tolérant avec soi-même. L'occasion de réaliser que la vie vous réserve souvent de jolies surprises.