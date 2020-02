Bien-être : enlacez les arbres pour gagner en énergie

publié le 15/02/2020 à 10:33

Ce matin, on vous invite à vous régénérer en pratiquant la sylvothérapie. C'est une thérapie très répandue, surtout au Japon, et en France de plus en plus également. Elle consiste à puiser dans les arbres leur force pour se redonner à soi-même de l'énergie. Elle est étudiée et validée par de nombreux chercheurs scientifiques.

En pratique, il vous suffit d'aller vous promener en forêt, dans un parc ou dans un jardin. Prenez un arbre qui vous plaît et ensuite, regardez-le. Faites attention à tous les détails : l'écorce, la sève, la largeur du tronc, les racines. C'est ensuite le moment de se rapprocher de votre arbre.

Mettez votre joue ou votre front contre son tronc. S'il a des grosses racines apparentes, mettez vos pieds dessus et enlacez-le. Faites-lui un câlin et respirez et inspirez en profitant du moment.

Les arbres ont un pouvoir relaxant et revitalisant

Vous n'imaginez pas à quel point les arbres ont un pouvoir relaxant et revitalisant. Il est prouvé qu'ils ont des bénéfices très positifs sur nous, notamment sur le stress et l'anxiété. Un retour à la nature et une manière naturelle de se régénérer. Une pause bien-être dans un monde de brutes. Chaque arbre a une vertu particulière. Le saule console, le bouleau apporte de la légèreté. Il y a même des arbres guérisseurs. Vous ne regarderez plus jamais les arbres de la même manière.