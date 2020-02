Bien-être : n'hésitez pas à créer des rituels avec vos petits-enfants

publié le 16/02/2020 à 10:55

Chers grand-parents, je vous invite à profiter de vos petits-enfants pendant les vacances solaires. Vous êtes nombreux à les garder et vous manquez peut-être parfois d'imagination. J'ai une idée à vous proposer : le "Grand Mercredi", le premier site dédié aux grands-parents.

C'est la première communauté des grands-parents et des petits-enfants. Il s'agit d'un site, un journal papier et une newsletter, envoyée tous les mardis. Tout est gratuit, il suffit de s'inscrire et vous pourrez trouver des billets d'humeur et échanger via la page Facebook avec d'autres grands-parents dans la plupart des villes.

Il y a aussi des propositions de sorties, d'activités, des idées accessibles à tous les grands-parents, faciles à faire chez soit et valables pour tous les âges. Parmi elles, il y a deux idées qui me plaisent beaucoup. Il y a tout d'abord les chaussettes magiques. Une astuce fabuleuse pour donner aux enfants le goût de la lecture et qu'ils aillent se coucher sans caprice.

Des chaussettes au pouvoir que vous inventez

Vous achetez des chaussettes immenses et en couleur qui ont un pouvoir que vous inventez. Ce sont les seules chaussettes qui permettent à tous les petits enfants de rêver de leurs héros préférés. Après avoir lu leur histoire du soir, ils enfilent les chaussettes et au dodo. Vous pouvez même prolonger la magie au petit-déjeuner pour vérifier si les héros sont venus dans leurs rêves.

Autre idée, créer ensemble une adresse e-mail. Quand vous avez une petite anecdote à leur raconter, qu'il vous émeuvent, vous rendent heureux, et même vous épatent, écrivez-leur à cette adresse mail. C'est comme un journal intime entre vous et vos petits-enfants et quand ce sera le moment, vous leur lirez et leur donnerez le mot de passe.

Un moyen de se simplifier la vie et de se sentir plus léger. Partagez les bons moments, et surtout ne gardez que le meilleur, profitez pleinement de l'essentiel, tout l'amour que vous leur donnez et qu'ils vous rendent au centuple.