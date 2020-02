Bien-être : écrire ses souvenirs heureux

publié le 22/02/2020 à 09:10

Se souvenir des belles choses, ces petits moments indélébiles et tellement bienfaisants. Je vous invite à les écrire dans un carnet que vous laisserez par exemple sur votre table de chevet. Faites-le au moment de vous coucher ou quand vous vous réveillez. Moi, c'est ma vitamine du matin.

Et vous, chers auditeurs, je vous propose de vous souvenir de tous ces petits moments de la vie qui vous rendent heureux, chaque jour. Ce conseil, ce cadeau, cette conversation, ce sourire, cette délicate attention, cette prise de conscience, le goût de ce bonbon, cette main-tendue, cette petite phrase, ce coucher de soleil, ce livre, ce tableau, ce film, cette blague, ce secret, cette idée, cet objet, cette photo, cette odeur, cette vue, cette rencontre, cette deuxième chance, cette bonne nouvelle, cette lettre, ce petit matin, ce baiser, ce lieu, ce bruit, ce fou rire, cette voix, cette recette, cette émotion, ce déclic, cette envie, ce coup de pouce...

C'est un excellent remède à la morosité qui ne coûte rien et qui fait beaucoup de bien. Vous souvenir des bons moments et les écrire vous donnera de l'énergie positive, surtout quand vous doutez. Parce que demain est un autre jour et que pleins de bonnes choses vous attendent. Voilà donc une minute qui peut tout changer.