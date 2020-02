Bien-être : n'hésitez pas à complimenter votre entourage le plus souvent possible

publié le 09/02/2020 à 09:44

Cette semaine, j'ai assisté à une scène touchante dans l'épicerie de mon quartier. Une vieille dame n'arrivait pas à trouver ce qu'elle cherchait. Un des employés est donc venu l’aider en lui disant : "Bonjour la plus belle !". Si vous aviez vu son visage s'illuminer, c'était merveilleux.

Cela m'a donner l'idée de vous pousser à faire des compliments le plus souvent possible, sans occasion, ni raison particulière. Des petits compliments tous simples, furtifs, juste pour le plaisir. Des compliments que l'on peut même faire à des inconnus. Par exemple, vous pouvez dire "Oh vraiment t'es trop fort toi !", au petit garçon qui s'est élancé du haut du toboggan.

"La couleur de cette écharpe vous donne une mine exquise", voilà ce que vous pouvez dire à votre voisine si fatiguée. Vous pouvez gratifier le contrôleur qui vous a fait rentrer in extremis dans le wagon d'un : "Vous êtes ma chance de la journée !". "Vous êtes une fée", donnera du courage à l'infirmière de l'hôpital. Ce sont juste des petits mots gentils dits comme ça en passant et qui ne demandent rien en retour.



Donner confiance et faire sourire à 99% le récepteur

Un compliment express tout droit sorti du cœur qui va apporter de la joie, de la bonne humeur, mettre en valeur, encourager, donner confiance et faire sourire à 99% celui ou celle à qui vous l'offrez. Ce n'est que du positif à double sens, car cela va vous faire un bien fou à vous aussi. Vous allez rendre quelqu'un plus heureux.