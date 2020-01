Bien-être : conjurez le sort des "mauvaises journées"

publié le 25/01/2020 à 11:26

Tout le monde connait ces journées où dès le matin, vous sentez que ça va être compliqué. Rien ne se passe comme prévu, votre chef vous horripile, vous apprenez une mauvaise nouvelle en même temps... Bref vous avez juste envie de rentrer chez vous.

Alors on arrête tout et on crée un rituel anti-mauvaise journée à deux, seul ou en famille, en une minute ça change tout. Si vous dites stop, vous ne laissez pas vos pensées négatives vous envahir et vous arrêtez aussi d'en vouloir à tout le monde.

Premièrement, je pose mon sac et je pars marcher très vite en respirant profondément : c'est le meilleur moyen d'évacuer les émotions toxiques de la mauvaise journée. Ensuite, je reviens et je prends une douche, en insistant sur la nuque, là où les tensions ont tendance à s'installer. Enfin, je m'habille "en mou" et je fais quelque chose de tout simple qui me plaît pour passer une bonne soirée.