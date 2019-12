Bien être : mieux se regarder dans le miroir pour prendre le pouvoir

publié le 15/12/2019 à 11:32

Quand on se regarde dans un miroir, pourquoi avons-nous toujours cette fâcheuse tendance à regarder uniquement ce qui nous déplaît ? Tout le monde voudrait se voir autrement, un peu plus comme-ci ou un peu moins comme-ça.

Dorénavant, il est temps de prendre le pouvoir en se regardant dans le miroir avec un autre œil. C'est-à-dire avec beaucoup de bienveillance. Au début, c'est normal, vous allez continuer à voir ce qui ne va pas. Mais en insistant un peu et en regardant bien, il est possible de transformer une perception négative en une perception positive.

Pour vous aider, n'hésitez pas à écrire ce que vous aimez chez vous, comme si vous déclariez votre flamme à vous même. Lâchez-vous, personne ne lira cette lettre. Et surtout, dès que l'autocritique resurgit, contrez-la avec un compliment oral ou écrit.

Ainsi, vous allez pouvoir vous accepter tel que vous êtes et faire grandir votre confiance en vous. Vous allez mieux vous affirmer dans votre vie et surtout bien plus vous respecter. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas devenir narcissique pour autant !