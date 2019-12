Bien être : et si on arrêtait de râler ?

Et si on arrêtait de râler ?

publié le 30/11/2019 à 17:00

On a tous cette mauvaise habitude : on ronchonne, on critique, on peste contre tout. Et si on arrêtait ? On se sentirait mieux et on sa gâcherait moins la vie.

Alors vous allez répondre « il y a des moments où l’on est obligé de se plaindre des gens et de leur comportement odieux par exemple ». Mais non, vous n’êtes pas du tout obligé. Et si vous ne pouvez pas vous en empêcher, il faut se dire deux choses : ces râleries permanentes, qui font que rien ne trouve grâce à vos yeux, vous poussent dans une morosité constante. Et cette vision trop négative de la vie ne vous mènera nulle part.

Pour arrêter, il faut avoir un réflexe : quand l’envie de vous plaindre vous vient, imaginez que c’est comme une bulle de savon soit que vous chassez soit que vous percez. Écrivez dans un cahier ce qui a été bien, bon dans vos journées. Il faut transformer la râlerie en positif, surtout quand vous ne pouvez rien contre. Je repense à ce moment ou vous êtes coincé dans les embouteillages : prenez votre mal en patience, vous vous sentirez plus léger, et plus libre.