Bien être : en 2020, on oublie les bonnes résolutions

publié le 29/12/2019 à 09:59

Steve Jobs disait : "Décider de ce que nous ne devons plus faire est aussi important de décider quoi faire". Alors suivez son conseil et pour entrer dans cette nouvelle année, faites plutôt une liste de vos "non résolutions" : la liste de ce dont vous ne voulez pas et plus en 2020.

Tout le monde le sait. La traditionnelle liste que nous faisons au 1er janvier, nous nous y tenons à peu près en janvier et en février tout est déjà oublié, nous sommes happés par notre quotidien.

Nous avons bien sûr plein de bonnes excuses et de mauvaises raisons. Mais à quoi bon prévoir des résolutions si on ne les tient pas ? Dans cette liste de "non résolutions", écrivez tout ce qui vous gâche la vie, tout ce qui ne vous convient pas et ne vous apporte rien, ce qu'il est grand temps de changer ou ce dont vous devriez vous délester. Cela peut être une émotion, une relation personnelle ou professionnelle ou encore une habitude.

Par exemple, s'entêter à être parfait dans tous les domaines de votre vie, dans votre travail, avec vos enfants... Ou alors vouloir sauver tout le monde autour de vous ou faire du sport tous les jours alors que c'est au dessus de vos forces et de votre envie aussi.

Faire cette nouvelle liste peut tout changer. Vous serez plus doux et plus en accord avec vous même. Vous allez aussi prendre conscience de tout ce que vous faites déjà et de ce que vous faites très bien.