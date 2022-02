L’épidémie de Covid a eu un impact sur notre santé mentale. De nombreuses enquêtes montrent que notre moral s’est dégradé. Notre état psychologique a été mis à rude épreuve. La pandémie a amplifié les émotions négatives. Mais quelle réalité recouvre vraiment cette terminologie ?

La crise sanitaire a provoqué de l’anxiété, la restriction des échanges sociaux de la tristesse, et les mesures sanitaires de la colère chez certaines personnes. Ces émotions, tristesse, colère, anxiété… nous signalent que quelque chose n’est pas bon pour nous. Elles ont donc leur utilité. Mais elles deviennent toxiques quand elles durent. Par exemple, la tristesse peut amener à se replier sur soi-même et à ne pas agir. La peur, positive quand elle nous évite un danger, devient toxique quand elle se transforme en phobie.

En somme, une émotion est négative quand elle ne nous aide pas à nous adapter à une situation, mais nous enferme dans des schémas de pensées.

Comment limiter l'impact des émotions négatives

Comment faire pour que ces émotions négatives ne nous envahissent pas ? Déjà, les psychologues disent qu’il est préférable de reconnaître ses émotions négatives plutôt que de les ignorer.

Dans une étude, on a, par exemple, demandé à des personnes ayant peur des araignées de s’approcher d’une Tarentule géante enfermée dans un récipient ouvert. Eh bien, les personnes qui ont exprimé leur peur sont devenues moins craintives lors de tests ultérieurs que celles qui n’avaient pas exprimé leurs émotions. On aurait tendance à penser que le fait de verbaliser ce qu’on ressent amplifie notre malaise. C’est le contraire qui se produit : cela nous apaise psychologiquement.

Le psychiatre Jean Cottraux propose plusieurs techniques dans son livre Sortir des émotions négatives paru aux éditions Odile Jacob. Il invite, par exemple, à pratiquer la technique du Belvédère quand on a le moral dans les chaussettes. Elle consiste à élargir son angle de vue. On ne reste pas sur l’instant présent, mais on pense à sa vie passée et future. On se dit : "Actuellement ça ne va pas bien, mais on va rebondir". Cette façon de ne pas se focaliser sur l’instant présent permet de ressentir de nouveau des émotions positives.

D’autres tactiques permettent d’atténuer ses émotions négatives. Par exemple, quand on est sujet à la colère, on essaie de ne jamais répondre immédiatement. On se laisse un laps de temps avant de réagir. Et on ne s’attaque pas à la personne, mais au problème. C’est la clé d’une bonne communication.

Quand on ressent de la tristesse, on essaie de maintenir un certain niveau d’activités physiques et sociales. En faisant du sport, on va sécréter des endorphines, ces hormones qui procurent du bien-être, et évacuer des émotions désagréables.

Des exercices de relation et de pleine conscience

On peut agir sur ses émotions avec des techniques corporelles. Par exemple pour contrer le trac ou arrêter une grosse anxiété, il existe une méthode très efficace : la technique dite vagale. On inspire par le nez en gonflant le ventre, et on bloque sa respiration en comptant mentalement jusqu’à 5. Cela permet de ralentir illico le rythme cardiaque et la respiration. On répète l’opération une dizaine de fois, jusqu’à ce que l’on se sente mieux. Des exercices de relaxation et de méditation de pleine conscience, qui recentrent l’attention sur le moment présent, aident aussi à se détacher de ses émotions négatives.