Alimentation : Mac Lesggy révèle les secrets de la détox

Plusieurs organes du corps sont chargés de nettoyer les déchets du corps humain. D'abord le foie où des enzymes vont traiter ces déchets. Après traitement, ils vont être éliminés par deux voies. La première, c'est un transport par le sang puis une filtration par les reins et une élimination par nos urines. La seconde, c'est un transfert dans la vésicule biliaire qui mène à une élimination par la bile avec nos excréments. Ce processus de nettoyage dans le corps est permanent.

La détox est donc bien réelle. L'activité de notre corps produit en permanence des déchets que notre corps doit évacuer. Et pour produire cette énergie essentielle à notre fonctionnement, notre corps brûle en permanence un sucre, le glucose. Le gaz carbonique est le produit de cette combustion. Dissous dans le sang, il est rejeté dans l'atmosphère au niveau des poumons et de la peau. En résumé, le foie, les reins, les poumons et la peau auto-nettoient notre corps.

Notre corps élimine-t-il bien des toxines ?

Parlons plutôt de déchets car la définition de toxines est imprécise, mais oui. Outre celles produisent par l'activité du corps, des substances toxiques viennent de l'extérieur. Par exemple, les mycotoxines produites par des champignons sont parfois trouvables dans notre nourriture, dans des métaux lourds, dans des résidus de médicaments, des toxines bactériennes, etc. Tout cela est éliminé régulièrement par les organes cités précédemment.

Aucune substance particulière, comme le thé vert ou le jus de citron, n'a jamais eu d'effet scientifiquement prouvé sur ces organes afin de les booster. Une méta-analyse, publiée en 2015 par deux chercheurs australiens, est claire à ce sujet. Chaque fois que les mots "détox" ou "détoxifiant" sont inscrits sur un produit dans une parapharmacie, c'est uniquement du marketing et zéro efficacité dans le nettoyage de votre organisme.

Comment faire pour nettoyer notre organisme ?

Une substance toute simple va fluidifier tout ce système de nettoyage et faire travailler nos reins, c’est l’eau, bien sûr ! Plus on boit, plus on filtre, et mieux, on nettoie son corps ! Toutes les eaux, correctement minéralisées, à commencer par l'eau du robinet, peuvent remplir ces missions. Pour cela, il faut en avaler 1,5 litre à 2 litres par jour.

Seule l'eau est capable de booster l'activité du foie. D'autres substances le font ralentir, comme le sucre des aliments sucrés ou l'alcool, ennemi numéro un du foie. À consommer avec modération, donc !

La croyance en des aliments ou des boissons détox, vus comme des produits miracles bénéfiques pour notre santé, est ancrée dans chacun d'entre nous. La santé ne s'achète pas, elle se mérite. Pour cela, faites l'effort d'une alimentation variée et équilibrée en quantité raisonnable, buvez de l'eau et votre organisme se détoxifiera tout seul.

