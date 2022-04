Alimentation anti-déprime : ce qu'il faut manger pour être de meilleure humeur

Ce qu’on mange peut vraiment influencer notre humeur. De nombreuses études ont mis en évidence un lien entre notre façon de manger et notre humeur. Le contenu de notre assiette pourrait même avoir un rôle dans la survenue d’un certain nombre de maladies psychiques, comme la dépression et l’anxiété.

Certains aliments augmentent le risque de dépression tandis que d’autres pourraient le diminuer. Une alimentation proche du régime méditerranéen réduit le risque de dépression. Concrètement, c’est le fait de manger des produits frais de saison, des fruits et des légumes, des légumineuses, des bonnes graisses comme l’huile d’olive, l’huile de colza, des noix et des poissons gras riches en oméga-3, et de consommer peu de viande et de produits raffinés.

À l’inverse, une alimentation déséquilibrée, riche en produits transformés, trop gras, trop sucrés augmente le risque de troubles de l’humeur.

Une alimentation riche en gras favorise l'inflammation

L’hypothèse avancée par les chercheurs, c’est qu’une alimentation riche en acides gras saturés, en produits raffinés et en sucre, favorise l’inflammation au sein de l’organisme. Et cet état d’inflammation chronique pourrait affecter le cerveau, altérer les systèmes neuronaux impliqués dans la régulation de l’humeur.

Par ailleurs, de plus en plus de travaux suggèrent un lien entre le microbiote intestinal et la santé mentale. La malbouffe peut aussi entraîner un déséquilibre du microbiote, qui à son tour, semble jouer un rôle sur les troubles de l’humeur.

Pourtant, lorsqu’on n’a pas le moral, on a plus tendance à se tourner vers des produits gras et sucrés, comme du chocolat, que vers des légumes. Certaines personnes se tournent vers le sucre pour se remonter le moral. Cette appétence pour le sucre se retrouve d’autant plus qu’on a été consolé avec des aliments sucrés durant son enfance. De cette façon, on associe très tôt sucre et réconfort.

Le sucre est un faux-ami

Par ailleurs, c’est physiologique, le fait de faire monter son taux de sucre a un effet apaisant immédiat pour beaucoup d’entre nous. Mais cette action ne dure pas, au contraire.

Selon Guillaume Fond, psychiatre et auteur de Bien manger pour ne plus déprimer, aux éditions Odile Jacob, on peut comparer l’effet des sucres rapides avec celui de cigarette. La nicotine apaise instantanément, et en même temps, il a bien été démontré que le fait de fumer augmente l’anxiété et les symptômes de la dépression car cela crée de l’inflammation.

Eh bien, avec les sucres rapides, il se passe la même chose. Le sucre est un faux ami. Il est pro-inflammatoire. Et l’inflammation a des effets négatifs sur le corps et le cerveau. Le meilleur moyen de booster sa santé mentale, c’est donc déjà de ne pas l’altérer avec des sucres hautement raffinés, comme les sucreries, les boissons sucrées, le pain blanc.

Privilégiez les salades composées

Sinon, en pratique, le psychiatre Guillaume Fond recommande de privilégier les salades composées. Elles permettent d’intégrer différents aliments bénéfiques du régime méditerranéen et de varier les plaisirs. Elles peuvent, par exemple, contenir de la salade verte, des œufs, du thon en boîte, des pois chiche, des haricots verts, un peu de fromage de chèvre, des noix, des échalotes, de l’ail. C’est facile, pas trop cher et cela ne demande pas de compétences particulières en cuisine.