Kylian Mbappé sera-t-il le joueur le plus cher de l'histoire du football ?

publié le 06/05/2017 à 09:30

L'AS Monaco possède moult talents dans son effectif : Tiémoué Bakayoko, Fabinho, Djibril Sidibé, Benjamin Mendy, Thomas Lemar, Bernardo Silva, Jemerson... Tous, s'ils quittent le Rocher cet été, pourraient rapporter beaucoup d'argent au leader de Ligue 1. Les dirigeants du club de la Principauté le savent et semblent être préparés aux multiples propositions de transferts qui devraient prochainement atterrir sur leurs bureaux.





Ils assurent ne pas être dans l'obligation financière de vendre à outrance : "Deux ou trois joueurs pourraient partir, mais pas plus", répète Vadim Vasilyev. Parmi ceux-là, peut de chances de trouver Kylian Mbappé, toujours selon le vice-président de l'ASM. L'attaquant international français est le joyau par excellence de son club et est déjà très courtisé alors que certaines rumeurs évoquent l'intérêt du Real Madrid.

Vu le niveau de jeu et la marge de progression du joueur, seuls les clubs les plus fortunés pourront s'offrir ses services. La question est de savoir si le prix de son transfert dépassera celui de Paul Pogba. Le milieu de terrain est passé de la Juventus Turin à Manchester United pour 105 millions d'euros (+ 5 de bonus). L'AS Monaco empochera-t-elle plus grâce à son numéro 29 ?

Sa jeunesse et ses statistiques votent oui

Kylian Mbappé présente un atout que personne ne peut lui contester : sa jeunesse (18 ans). Il est titulaire à l'AS Monaco depuis trois mois, a tout l'avenir devant lui et les promesses qu'on lui concède. Un investissement à plus de 105 millions d'euros ne peut se réaliser que sur des éléments d'avenir, qui apporteront tout de suite mais surtout après. Le club acquéreur planifie des bénéfices à la prochaine revente du natif de Bondy (Seine-Saint-Denis).



Les défenseurs coûtent moins chers que les attaquants, c'est un fait. John Stones (ANG), arrière le plus onéreux de ce sport est passé d'Everton à Manchester City pour 55,6 millions d'euros l'été dernier. Aucun défenseur ne garnit le garni le top 10 des plus gros transferts. Parce qu'il marque moins de buts, ont des styles de jeux moins spectaculaires et donc rapportent moins de sous aux clubs, ils sont moins coûteux. Kylian Mbappé est attaquant et possède des caractéristiques de jeu à faire rêver les - encore - plus jeunes (rapidité, explosibilité, vitesse de dribbles, sang-froid devant le but).



Au-delà du joueur, c'est surtout l'homme qui pourrait intéresser les équipes marketing des gros clubs européens. Mbappé est un jeune homme à la maturité impressionnante comme en atteste son aisance face aux médias. Il s'exprime intelligiblement, est raisonné, souriant et affable. Des qualités parfois oubliées par les footballeurs mais qui influencent le prix et la notoriété d'un joueur à notre époque. Paul Pogba a a davantage rentabilisé son prix en vendant des maillots qu'en marquant des buts, par exemple.

> ASM - Kylian Mbappé «Je ne suis pas un phénomène.»

Mais revenons-en joueur : il est décisif. Le transfert d'Anthony Martial, de Monaco à Manchester United, s'élevait à 50 millions d'euros plus trois fois dix millions d'euros de bonus (buts marqués, obtention du ballon d'or et nombre de sélections internationales). Sur ce schéma Mbappé pourrait rapporter une nouvelle fortune aux dirigeants monégasques puisqu'il fait trembler les filets. Il vit sa première saison complète dans un groupe professionnel mais possède déjà des statistiques fantastiques (14 buts et cinq passes décisives en 25 matches de Ligue 1, cinq réalisations et une offrande en huit matches de Ligue des champions).



La durée de contrat d'un joueur en partance influe également le prix de l'arrangement final. Mbappé a signé son premier et unique lien avec l'ASM jusqu'en 2019 soit encore deux saisons après celle qui va prendre fin le soir du 20 mai prochain (date de la 38e journée de Ligue 1). Le club qui voudra débaucher le Français devra racheter ses années de contrat et donc rajouter quelques billets.

Finalement ce qui fera de Kylian Mbappé le joueur le plus cher de l'histoire du football est le marché moderne. Les clubs de football gagnent sans cesse plus d'argent. Les entrées de billetteries, de droits télévisés et marketing n'ont plus de limites. En toutes connaissances de causes, les dirigeants de clubs gonflent les prix de leurs joueurs, sachant leurs collègues capables de s'aligner. Plus spécifiquement au cas Kylian Mbappé, la concurrence peut elle-aussi faire augmenter le coût final du joueur.

La régularité et la Coupe du monde 2018 votent non

Le prochain club de Kylian Mbappé sera sans nul doute un participant régulier des Ligue des champions et des matches de très haut niveau. Le jeune français a déjà fait des misères à Manchester CIty (en huitièmes de finale de C1), au Borussia Dortmund (en quarts de finale) mais a également montré ses limites quand les adversaires l'ont dans le viseur. C'était le cas en finale de Coupe de la Ligue, face au Paris Saint-Germain (4-1), et ce soir-là le numéro 29 monégasque n'a pas brillé. Thiago SIlva avait décidé d'exercer un marquage individuel sur Mbappé pour ne lui laisser aucun répit. Une tactique gagnante puisque l'attaquant n'a ni marqué, ni délivré de passe décisive. Plus récemment l'ASM s'est frotté à la défense de la Juventus Turin (demi-finale aller de C1, 0-2). Hormis 30 bonnes premières minutes et quelques dribbles bien sentis, son influence a été moindre qu'à l'accoutumée. Le capitaine parisien et la bande de Buffon ont prouvé que oui, Mbappé était arrêtable. Rien d'alarmant pour ce jeune homme à peine majeur mais les acheteurs l'ont vu et pourraient s'en servir pour alléger le montant de la transaction.

Kylian Mbappé et Andrea Barzagli mercredi 3 mai 2017 au stade Louis-II Crédit : FRANCK FIFE / AFP

Mbappé possède des qualités qui font les meilleurs attaquants du monde : intelligence de jeu, appels de balle habiles, sang-froid devant le but et rapidité d'exécution. Mais qu'en est-il de sa régularité ? Il est titulaire à la pointe de l'AS Monaco que depuis trois mois. Personne ne peut attester de sa capacité à étendre ses performances sur plusieurs saisons. Les moments de doute et d'inefficacité tannent la carrière d'un buteur et viendra, un jour ou l'autre, cet instant durant lequel Mbappé marquera moins. Ce ne sont plus ses qualités de joueur mais d'homme qui lui permettront de revenir au premier plan. Même chose en cas de grave blessure. Sera-t-il capable d'affronter ces événements-là ?



À deux mois de l'ouverture du mercato estival les dirigeants de l'AS Monaco sont régulièrement interrogés sur leur stratégie adéquate. À ces questions ils répondent que deux ou trois éléments (Fabinho ? Bakayoko? Sidibé ?) pourraient quitter le Rocher mais guère plus. Et certainement pas Kylian Mbappé. Leonardo Jardim a des raisons évidentes de vouloir garder son joyau. Le joueur également pourrait vouloir rester en Principauté. Depuis deux mois il est international français et ambitionne donc de faire partie de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2018 en Russie (sous condition de s'y qualifier). Changer de club, de pays et de dimension, à un an de la compétition, serait un risque pour le joueur. Rester à Louis-II, où un poste de titulaire, dans un environnement qu'il connaît et maîtrise, l'aiderait pour être du voyage au pays de Vladimir Poutine. Si le Monégasque le reste une année de plus, il devra réaliser une saison sur le même niveau de ses trois derniers mois pour que son prix de vente, à l'été 2017, dépasse les 105 millions d'euros de Paul Pogba.