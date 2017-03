publié le 15/03/2017 à 19:45

Depuis l'élimination de Lyon par le Real Madrid lors de la saison 2010-2011, la Ligue 1 a toujours été représentée dans le grand 8 européen au printemps. Marseille en 2012, le PSG de 2013 à 2016 et Monaco en 2015 ont certes calé avant le dernier carré. Ne pas voir de club battant pavillon bleu-blanc-rouge à l'issue des 8es de finale de cette 62e édition de la Ligue des champions serait vécu comme un recul, alors que Monaco possède l'attaque la plus prolifique du continent (126 buts marqués toutes compétitions confondues), alors que le PSG se voyait si beau après son match aller face au Barça (4-0).



Sept jours après l'humiliation vécue par les Parisiens au Camp Nou (6-1), il revient donc à Monaco de réaliser, non pas un exploit au regard de son potentiel et du statut de son adversaire, mais une très grande performance. Battue 5-3 à l'Ethiad Stadium de Manchester City, au terme d'une fin de match complètement folle - et complètement ratée par les joueurs de Leonardo Jardim -, l'ASM a donc deux buts à remonter, trois si les hommes de Pep Guardiola marque une fois, et ainsi de suite.

Cette saison, Fenerbahçe et le CSKA Moscou ont été battus 3-1 à Louis-II en Ligue des champions, comme le PSG en Ligue 1. À 18 reprises, le club de la Principauté s'est imposé par deux buts d'écart ou plus.

Le film de la soirée :

13e - Les Citizens parviennent enfin à mettre le pied sur la ballon et à remonter leur bloc.



12e - Les Monégasques campent toujours dans le camp mancunien.



11e - Caton jaune pour Bacary Sagna, coupable d'une faute sur Bernardo Silva.



10e - Coup franc de Lemar directement dans les gants de Caballero.



8e - OUVERTURE DU SCORE POUR MONACO SIGNÉE MBAPPÉ ! 1-0. Percée de Mendy dans la surface voit sa frappe repoussée, Bernardo Silva récupère le ballon, centre pour le jeune attaquant qui coupe la trajectoire au 1er poteau. La moitié du chemin est accomplie.



7e - Mbappé face à Caballero, le portier argentin sort la parade. Corner.



5e - Agüero signalé hors jeu sur cette passe en profondeur de De Bruyne. C'était limite.



4e - Centre de De Bruyne facilement capté par Subasic. Sur le contre, celui de Mendy est repoussé de la tête par Clichy.



3e - Monaco est invaincu à domicile cette saison en Ligue des champions. Manchester City n'a remporté aucun match à l'extérieur.



2e - Le rythme est très intense d'entrée, la pelouse magnifique, la température idéale pour jouer au football.



1e minute - Interventions successives de Subasic puis de Caballero.



20h46 - C'est parti, Monaco a donné le coup d'envoi.



20h45 - Les Monégasques se réunissent en cercle pour les derniers encouragements.



20h44 - Trois Monégasques seront suspendus au prochain match en cas de carton jaune (quart de finale aller en cas de qualification, la saison prochaine dans le cas inverse) : Sidibé, Fabinho, Bakayoko.



20h40 - Entrée des joueurs sur la pelouse d'un Louis-II comble.



20h37 - À quelques minutes du coup d'envoi, revivez le match aller en vidéos.



20h30 - Les Monégasques ont terminé leur échauffement.



20h27 - Valère Germain récupère la place de Radamel Falcao en attaque, mais aussi le brassard de capitaine.



20h21 - Six des huit quarts-de-finaliste sont connus : FC Barcelone, Real Madrid, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Juventus Turin et Leicester.



20h12 - Revivez en vidéos les plus grands renversements de situation des clubs français en coupes d'Europe.



20h02 - Focus sur l'autre en forme du moment à Monaco, outre Kylian Mbappé : Benjamin Mendy.



19h57 - L'autre match de la soirée oppose l'Atlético de Madrid au Bayer Leverkusen. Griezmann et les siens se sont imposés 4-2 en Allemagne à l'aller.



19h52 - C'est officiel, Falcao est bien forfait et absent de la feuille de match. Voici le 11 de départ monégasque : Subasic - Sidibé, Raggi, Jemerson, Mendy - Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar - Germain, Mbappé



19h50 - La composition de Manchester City est connue : Caballero - Sagna, Stones, Kolarov, Clichy - De Bruyne, Fernandinho, Silva, Sané - Agüero.



19h48 - Plusieurs sources font état d'un forfait de Falcao. Ce serait un coup dur pour Monaco.



19h45 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce 8e de finale retour au Stade Louis-II.