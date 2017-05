publié le 02/05/2017 à 20:00

Les rivaux de Madrid se retrouvent en Ligue des champions pour la quatrième fois en quatre ans, après les finales 2014 et 2016 et les quarts 2015, qui ont tous souri au Real. L'avantage psychologique est donc du côté des Merengues. Toutefois, les Colchoneros n'ont connu qu'une défaite en dix matches face à leur rival local sur la scène nationale depuis leur revers dans la finale 2014, signant cinq victoires et quatre nuls, le dernier étant un 1-1 à Bernabeu début avril.



Le Real possède cependant plus d'expérience européenne, puisqu'il dispute sa septième demi-finale consécutive en Ligue des champions (record). Mais attention : le tenant du titre a intérêt à faire le plein à domicile, car les déplacements en demi-finales ne lui réussissent guère dernièrement (une seule victoire, pour deux nuls et quatre défaites).

Ce match hautement tactique entre l'Atlético plutôt défensif de Diego Simeone et le Real plus allant de Zinédine Zidane propose également un duel à distance entre Antoine Griezmann, qui avait raté un penalty lors de la finale de 2016, et Cristiano Ronaldo, qui a franchi la barre des 100 buts dans l'épreuve-reine mais vient lui aussi de rater un penalty, contre Valence. De son côté, Karim Benzema peut devenir le meilleur buteur français de la compétition devant Thierry Henry.

Les équipes de départ :

Real : Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Casemiro, Isco, Kroos, Modric - Benzema, Cristiano



Atlético : Oblak - Savic, Lucas, Godin, Filipe Luis - Gabi, Saul, Koke, Carrasco - Griezmann, Gameiro

Le film de la soirée :

10e minute - LE REAL OUVRE LE SCORE PAR RONALDO. 1-0. Le centre de Sergio Ramos est contré et revient sur Casemiro qui reprend de volée. La balle touche le sol, rebondit et arrive sur Cristiano Ronaldo qui place une tête puissante imparable.