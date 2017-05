publié le 02/05/2017 à 16:16

Les conséquences de la défaite à Nice, très probablement synonyme de la perte du titre de champion de France, à l'issue d'une saison marquée par le naufrage historique face au FC Barcelone en Ligue des champions, commencent déjà à se dessiner. Le PSG s'apprête à vivre un été 2017 agité. Un directeur sportif est activement recherché pour redonner un cap devenu chaque saison un peu plus flou depuis le départ du Brésilien Leonardo en juillet 2013. En tête de liste figurent le Portugais Antero Henrique (ex-FC Porto) et l'Espagnol Andrea Berta (Atlético de Madrid).



Côté joueur, les dirigeants parisiens auraient deux priorités : le Chilien d'Arsenal Alexis Sanchez (28 ans) pour le secteur offensif et le néo-international français de Monaco Tiémoué Bakayoko (22 ans) au milieu. Ce dernier a grandement participé à la formidable saison de l'ASM depuis le mois d'août, avec le Brésilien Fabinho à ses côtés. Il est l'un des joueurs à fort potentiel financier du club de la Principauté avec les Thomas Lemar, Bernardo Silva Benjamin Mendy, Djibril Sidibé et bien sûr Kylian Mbappé.

À en croire L'Équipe de mardi 2 mai, le Franco-Ivoirien, natif de... Paris aurait déjà eu une première discussion avec les hommes du club de la capitale et Bakayoko ne serait pas insensible à cet intérêt prononcé. Il pourrait venir pallier à un départ de plus en plus probable d'un autre international français, Blaise Matuidi. L'Italien Thiago Motta semble, lui, parti pour rester un an de plus.