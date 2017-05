publié le 04/05/2017 à 11:21

Alexandre Lacazette devrait quitter le Rhône cet été, ce n'est plus une surprise. Sa destination n'est pas encore connue mais l'Atlético de Madrid pourrait gagner la bataille des prétendants qui l'oppose à West Ham, au Paris Saint-Germain et à Arsenal. Les dirigeants "Colchoneros" suivent de très près - et depuis plusieurs saisons - les performances du numéro 10 et avant-centre de l'Olympique Lyonnais, selon le quotidien L'Équipe.



En début d'année le joueur avouait vouloir "passer un cap" pendant que son président se disait capable de "faire des folies" pour tenter de conserver son vice capitaine de 26 ans. Au début de la saison 2016-2017 le buteur de Lyon (31 réalisations toutes compétitions confondues) avait reçu une prolongation de contrat de ses employeurs. Une avance qu'il n'a jamais accepté malgré une revalorisation salariale incluse.

Le joueur est sous contrat avec son club formateur jusqu'en 2019 mais la perspective d’évoluer aux côtés d'Antoine Griezmann (les deux hommes seraient très amis) le séduirait tout particulièrement. La venue de Lacazette pourrait même inciter le Mâconnais à rester un an de plus dans son club. Mais l'Atlético de Madrid est interdit de recrutement jusqu'en 2018 pour des infractions relatives à des transferts de joueurs mineurs. Le club a fait appel au Tribunal Arbitral du Sport pour tenter de réduire la sanction. La décision du TAS sera rendue à la fin du mois.

Aubameyang, c'est 70 millions d'euros

Si Lacazette ne peut pas rejoindre la capitale espagnole, le Borussia Dortmund serait à l'affût pour récupérer le buteur... Et pourrait donc laisser partir le sien. Pierre-Émerick Aubameyang ne serait pas contre, lui non plus, un départ l'été prochain. Selon Bild, quotidien allemand, l'entourage du Gabonais et la direction du Paris Saint-Germain se seraient rencontrés plusieurs fois ces derniers mois.



Alors qu'Alexis Sanchez faisait figure de grand favori pour épauler Cavani la saison prochaine, les pistes se sont multipliées et celle menant au meilleur buteur du Borussia a pris de l'épaisseur. Toujours selon Bild les premières négociations ont démarré : un contrat de trois ans attend l'ancien stéphanois dans la capitale française avec un salaire doublé par rapport à ses émoluments allemands. Le PSG est prêt à débourser 70 millions d'euros pour un joueur son contrat jusqu'en 2020.