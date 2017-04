publié le 22/04/2017 à 17:34

Depuis le départ de Daniel Alves à la Juventus Turin, à l'été 2016, le FC Barcelone ne s'est jamais trouvé un latéral droit digne du Brésilien. Malgré l'arrivée d'Aleix Vidal et les tests répétés avec Sergi Roberto, milieu de formation, les Catalans n'ont pas trouvé de solution satisfaisante. Au point de changer de schéma tactique (le 4-3-3 se transforme en 3-4-3), comme lors du huitième de finale retour de Ligue des champions contre le PSG (6-1).



C'est d'ailleurs un joueur de la capitale française qui pourrait être la solution idéale. Serge Aurier, remplaçant au PSG, attire de plus en plus le club espagnol. Attaché à son club mais lassé par l'ambiance contrariante qui l'entoure (moqué par son entrée en jeu à Lorient ou pour ses ennuis judiciaires), il ne serait pas contre un départ cet été. Selon le quotidien L'Équipe sa préférence irait en Premier League et Manchester United s'est positionné sur le dossier.

Les représentants du FCB ont rencontré ceux du latéral comme en janvier dernier. Le joueur est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2018 et Al Khalaïfi lui a proposé trois années supplémentaires avec revalorisation salariale. L'ancien Toulousain n'a pas encore répondu. Ni à ses dirigeants, ni aux clubs étrangers. Son prix est estimé à 20 millions d'euros.

Pas de folie pour Mbappé

Le futur de Kylian Mbappé agitera la prochaine période de mercato de l'AS Monaco et du football français. Mais peut-il rester en Ligue 1 ? Vadim Vasilyev, vice-président de l'ASM, répète que son club n'est pas, financièrement, contraint de céder son joyau.



Une grande partie de son effectif est courtisé (Sidibé et Silva par Barcelone, Lemar, Mendy et Bakayoko par Chelsea, Fabinho par Manchester City), mais seulement deux ou trois éléments devraient quitter le Rocher cet été. Le talent de Mbappé ne laisse pas insensible les grands clubs européens, le PSG compris. Mais les dirigeants du club de la capitale française ne sont pas prêts à casser la tirelire pour l'attaquant, malgré les premières rumeurs.



Nonobstant ses 22 buts pour sa première saison complète, un statut d'international et son jeune âge (18 ans), le PSG ne semblerait pas décidé à débourser plus de 40 millions d'euros, selon le quotidien sportif. À ce prix-là, peu de chances que le leader de L1 envoie sa pépite chez son principal rival. Le natif de Bondy est sous contrat jusqu'en 2019.