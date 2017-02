EN IMAGES - Parker, Pogba, Benzema... Qui sont les sportifs français les mieux payés ?

publié le 24/02/2017 à 08:30

Pour la quatrième année d'affilée, Tony Parker se hisse sur la plus haute marche du podium des sportifs français les mieux rémunérés, révèle le magazine L'Équipe dans son numéro de samedi 25 février dans son dossier spécial "salaires des champions 2016". Malgré une légère érosion de ses revenus, qui flirtaient avec les 20 millions d'euros l'année dernière, le basketteur français, exilé à San Antonio depuis 2001, a touché 19,6 millions d'euros en 2016.





En deuxième position, l'émergence de Paul Pogba est impressionnante. Le milieu de terrain de l'équipe de France de football a doublé ses revenus en un an grâce à son transfert à Manchester United mais également son énorme contrat signé avec Adidas. Il atteint désormais les 18 millions d'euros de revenus. Derrière, la stabilité est au rendez-vous. L'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, complète le podium. Il devance Franck Ribéry et Nicolas Batum. Ce dernier devrait grimper très haut dans le classement l'année prochaine. Pour ces trois sportifs français, la fourchette se situe entre 14 et 16 millions d'euros. Un palmarès où ne figure aucune femme.

Des chiffres équivalents par rapport à l'année dernière alors que ces revenus englobent les salaires, les primes de matches, les primes à la signature mais également les contrats publicitaires. Important tout de même, ces chiffres correspondent à des revenus brut avant impôts et charge sociales, comme le rappelle Erik Bieldermann, reporter à L'Équipe Magazine.

> EXCLU RTL - Parker, Pogba, Benzema... Qui sont les sportifs français les mieux payés ? Crédit Média : Christian Ollivier | Durée : 01:03 | Date : 24/02/2017