publié le 05/05/2017 à 11:10

Implacable avec l'Atlético de Madrid en demi-finale aller de Ligue des champions, notamment grâce à un immense Cristiano Ronaldo, le Real Madrid serait aussi en train de passer à l'action en coulisses. À en croire le journal Marca, le champion d'Europe en titre a obtenu l'accord du joueur qui fait le plus couler d'encre ces dernières semaines sur la planète football : Kylian Mbappé.



Le visage de l'attaquant de Monaco, qui ne cesse de faire tomber les records de précocité, apparaît en première page de l'édition du vendredi 5 mai du quotidien, avec ce titre : "Quiere venir al Madrid" ("il veut venir à Madrid"). À seulement 18 ans et un peu plus de quatre mois, il est présenté comme le nouveau "galactique" que le président Florentino Perez souhaite offrir à ses supporters.

Le président en exercice depuis 2009, après un premier mandat entre 2000 et 2006 marqué par les achats de Luis Figo, Zinédine Zidane, Ronaldo (le Brésilien) ou David Beckham, joue sa réélection cet été. Il serait prêt à mettre plus de 100 millions d'euros sur la table pour convaincre les dirigeants monégasques de lui céder leur pépite, auteure de 24 buts en 40 matches cette saison, dont cinq en huit matches de Ligue des champions.