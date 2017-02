publié le 22/02/2017 à 18:37

Avant le huitième de finale de Ligue des champions opposant Manchester City à l'AS Monaco, le milieu mancunien Kevin de Bruyne déclarait ne pas connaître Kylian Mbappé. "Je vous avoue que je ne le connais pas. Je ne regarde pas beaucoup le football quand je suis chez moi. J'ai un petit bébé, et je dois m'en occuper". Nul doute que lui, comme beaucoup d'autres observateurs loin de la Ligue 1, mettent désormais un visage sur ce nom. Malgré la défaite au terme d'un match rocambolesque (5-3), le jeune Monégasque a été l'un des cauchemars - avec Radamel Falcao - pour la défense anglaise.



À la 40e minute, le prodige de 18 ans a permis aux supporters monégasques de rêver en leur donnant l'avantage sur le score de 1-2. Un but marqué comme un grand, en faisant preuve d'un impressionnant sang-froid face au gardien Willy Caballero, pour décocher sans contrôle une puissante frappe précise. Une finition, à un moment-clé, digne des attaquants les plus performants. Son match n'aurait pas été autant remarqué s'il ne s'était pas également illustré sur de nombreuses actions par sa vivacité et sa capacité à faire des différences balle au pied. Difficile de ne pas oublier sa feinte de frappe qui, au-delà d'avoir failli envoyer Pablo Zabaleta dans les tribunes, aurait bien bien pu permettre à Monaco de faire le break.

Loin d'être un titulaire indiscutable en championnat, même si la tendance semble s'inverser compte tenu de son compteur qui affiche déjà sept réalisations, Kylian Mbappé a donné raison à son entraîneur Leonardo Jardim pour la prise de risque. Le Portugais aurait bien pu opter pour une forme d'expérience du terrain plutôt que la jeunesse en lui préférant Valère Germain, qui connaît toutefois une baisse de régime. "J'ai [titularisé] Kylian devant car nous connaissions très bien City. Nous savions qu'il y aurait beaucoup d'espaces derrière", s'est réjoui, malgré le résultat, le coach portugais.

Un futur jackpot pour Monaco ?

Réalisée devant les caméras du monde entier, cette performance contre Manchester City confirme la montée en puissance du champion d'Europe des moins de 19 ans, qui réalise là sa première saison pleine avec son club formateur, qu'il a rejoint en 2013. Au 22 février, sur ses sept dernières titularisations, Kylian Mbappé reste sur huit buts. Sa prestation le fait aussi rentrer dans la catégorie des cracks sur le papier. D'après les statistiques d'Opta, il est à 18 ans et 2 mois le deuxième plus jeune buteur français de l'histoire de la Ligue des champions derrière Karim Benzema. Et lors de son premier but en rouge et blanc, il battait à 17 ans et 62 jours le record de précocité du club précédemment établi par... un certain Thierry Henry.

18 ans & 2 mois - @KMbappe est le 2e plus jeune buteur français de l'histoire de la LdC derrière Benzema (17 ans & 11 mois). Monumental. pic.twitter.com/aw8F8GdiPt — OptaJean (@OptaJean) 21 février 2017

Avant de confirmer sa bonne lancée et de renouveler ses exploits sur une nouvelle saison, Kylian Mbappé s'impose déjà comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération (1998). Un statut qui se répercute automatiquement sur l'estimation de sa valeur marchande qui, en ces temps d'inflation sur le marché des transferts, monte en flèche. L'été dernier, déjà, une offre de 40 millions d'euros de Manchester City aurait été refusée par les dirigeants de l'ASM, selon L'Équipe. Après ce match de Ligue des champions, il est fort probable que sa cote a considérablement augmenté. Pour rappel, bonus compris, Monaco avait vendu Anthony Martial pour 80 millions d'euros potentiels.