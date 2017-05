publié le 03/05/2017 à 22:33

La France devra très probablement attendre une saison de plus avant de voir l'un de se représentants en finale de la Ligue des champions. Dernier à y être parvenu, en 2004, Monaco a largement hypothéqué ses chances de récidiver 13 ans plus tard en s'inclinant par deux buts d'écart et sans en marquer sur sa pelouse face à la Juventus Turin.



Jamais éliminé apr un club français dans son histoire en onze confrontations en Coupes d'Europe, la "Vieille Dame" a une fois de plus fait parler sa science de la défense, de l'efficacité mais aussi de la roublardise. Ni Kylian Mbappé, ni Radamel Falcao, ni aucun autre Monégasque n'est pas parvenu à tromper la vigilance de l'arrière-garde turinoise, hermétique comme depuis le début de la phase finale, y compris en 180 minyutes contre le FC Barcelone.

Monaco a pourtant eu de nombreuses occasions. Mais à chaque fois Gianluigi Buffon, Leonardo Bonnuci, Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli (aligné d'entrée), Claudio Marchisio ou Miralem Pjanic sont venus s'interposer, finissant par écœurer les hommes de Leonardo Jardim.

Fiche technique :

Ligue des champions - Demi-finale aller

A Monaco (Stade Louis II) : Juventus bat Monaco 2 à 0 (mi-temps: 1-0)

Spectateurs : 17.000

Arbitre : A. Mateu Lahoz (ESP)

Buts :

Juventus : Higuain (29, 59)

Avertissements :

Monaco : Fabinho (37)

Juventus : Bonucci (21), Marchisio (58), Chiellini (69)

Les équipes :

Monaco : Subasic - Dirar, Glik, Jemerson, D. Sidibé - Silva (Touré 81), Fabinho, Bakayoko (Moutinho 66), Lemar (Germain 67) - Falcao (cap), Kylian Mbappé

Entraîneur : Leonardo Jardim

Juventus : Buffon (cap) - Barzagli, Bonucci, Chiellini - Dani Alves, Pjanic (Lemina 89), Dybala, Marchisio (Rincon 81), Alex Sandro - Higuain (Cuadrado 77), Mandzukic

Entraîneur : Massimiliano Allegri